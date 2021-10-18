FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 559

Новый комментарий
 
Aleksandr Yakovlev:

Привет. В последнее время скучновато стало на форуме.

Люди пишут ради писанины. Часто пишут противоположные видения 

движения цены. Но еще встречаются толковые ребята с которыми можно обсудить прогнозы.

пятница 13-е позади

после такого взрыва котировок обычно пауза

пройдет она и снова форум оживет

 
Renat Akhtyamov:

пятница 13-е позади

после такого взрыва котировок обычно пауза

пройдет она и снова форум оживет

Хочется верить.

Могу сделать предположение по дальнейшему движению цены по еве.


 
По EURCHF отрабатываю шпильку  вверх на 1.1030 и затем вниз помедленнее на 1.0932
 
По канадцу обратная история- медленно продавит вниз на 1.3064 и затем быстро вверх  на 1.3324
 

Поверить не могу. Подписчик появился первый.

Решил выставить демонстрационный счет (демо) на месяц, 

а уже подписчик есть. И это с 3 дня торгов)))

Прикольно)))

 
Наблюдал ли кто... почему за пять - пятнадцать  минут до выхода новости график начинает эту новость отрабатывать ? Что происходит? В результате заходишь в конце или вообще на откат попадаешь... Что делать? Чувствую себя обманутым...
 
 Я ловлю эту ситуацию уже не первый раз... Может кто подскажет что это за фигня...
 
Kubera:
Наблюдал ли кто... почему за пять - пятнадцать  минут до выхода новости график начинает эту новость отрабатывать ? Что происходит?

Это как возле кабинета у стоматолога. Сидишь и ерзаешь.

 
Aleksandr Yakovlev:

Это как возле кабинета у стоматолога. Сидишь и ерзаешь.

Не понял. .
 
Kubera:
Не понял. .

Ну, сидишь, боишься. На месте в кресле крутишься, встанешь и пройдешься и опять сядешь. В общем нервничаешь.

Так же и здесь. Ждут новость, увеличиваются объемы, кто то на пробой играет и ставит отложки, 

кто то на отскок, кто на продолжение тренда и т.д.

1...552553554555556557558559560561562563564565566...579
Новый комментарий