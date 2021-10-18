FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 559
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Привет. В последнее время скучновато стало на форуме.
Люди пишут ради писанины. Часто пишут противоположные видения
движения цены. Но еще встречаются толковые ребята с которыми можно обсудить прогнозы.
пятница 13-е позади
после такого взрыва котировок обычно пауза
пройдет она и снова форум оживет
пятница 13-е позади
после такого взрыва котировок обычно пауза
пройдет она и снова форум оживет
Хочется верить.
Могу сделать предположение по дальнейшему движению цены по еве.
Поверить не могу. Подписчик появился первый.
Решил выставить демонстрационный счет (демо) на месяц,
а уже подписчик есть. И это с 3 дня торгов)))
Прикольно)))
Наблюдал ли кто... почему за пять - пятнадцать минут до выхода новости график начинает эту новость отрабатывать ? Что происходит?
Это как возле кабинета у стоматолога. Сидишь и ерзаешь.
Это как возле кабинета у стоматолога. Сидишь и ерзаешь.
Не понял. .
Ну, сидишь, боишься. На месте в кресле крутишься, встанешь и пройдешься и опять сядешь. В общем нервничаешь.
Так же и здесь. Ждут новость, увеличиваются объемы, кто то на пробой играет и ставит отложки,
кто то на отскок, кто на продолжение тренда и т.д.