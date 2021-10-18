FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 101

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Vadens:


Евру не надо,давай фунтоауди в шорт 


А почему решили её?

 
Anzhela Sityaeva:
есть меньше но с комиссией :(

с комиссией или со свопом ? и какой спред кидайте в личку рассмотрим

 
5drakon:

с комиссией или со свопом ? и какой спред кидай в личку рассмотрим

Быстро там не выгодно получается... МТ4 то же самое
 
Vadens:

Лучше промолчу. Мож, сойду за умного...


А эту пару я бы уже не брал:

Касание ТР есть, остальное от лукавого...

 
22:00   USD
Публикация протоколов FOMC  

как думаете доллар подукрепится ? или уже все отработано

Публикация протоколов FOMC
Публикация протоколов FOMC
  • ru.investing.com
Получите значение индикатора Публикация протоколов FOMC в режиме реального времени и следите за изменениями на мировом рынке.
 
5drakon:

с комиссией или со свопом ? и какой спред кидайте в личку рассмотрим

Как там, тема или фигня?
 
5drakon:
22:00   USD
Публикация протоколов FOMC  

как думаете доллар подукрепится ? или уже все отработано

Не читаете месенджи..

 
5drakon:
22:00   USD
Публикация протоколов FOMC  

как думаете доллар подукрепится ? или уже все отработано

С этим бакинским вообще туман-обман...то кричали, что он безмерно укрепляется - теперь кричат, бросайте его, бегите от него, как черт от ладана - грозит полный крах и девальвация на 50%...вот все валюты и подскочили...

 
Сергей Криушин:

С этим бакинским вообще туман-обман...то кричали, что он безмерно укрепляется - теперь кричат, бросайте его, бегите от него, как черт от ладана - грозит полный крах и девальвация на 50%...вот все валюты и подскочили...

и вы в сказки верите лучший индикатор и показатель это график а не новости конечно  вот и все верьте только ему а вопрос задал интересно что думают спекулянты
 
а подскочили так нормальное явление идет корекция
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