FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 101
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Евру не надо,давай фунтоауди в шорт
А почему решили её?
есть меньше но с комиссией :(
с комиссией или со свопом ? и какой спред кидайте в личку рассмотрим
с комиссией или со свопом ? и какой спред кидай в личку рассмотрим
Лучше промолчу. Мож, сойду за умного...
А эту пару я бы уже не брал:
Касание ТР есть, остальное от лукавого...
как думаете доллар подукрепится ? или уже все отработано
с комиссией или со свопом ? и какой спред кидайте в личку рассмотрим
как думаете доллар подукрепится ? или уже все отработано
Не читаете месенджи..
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FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019
Lesorub, 2019.02.20 04:09
Индекс бакса:
как думаете доллар подукрепится ? или уже все отработано
С этим бакинским вообще туман-обман...то кричали, что он безмерно укрепляется - теперь кричат, бросайте его, бегите от него, как черт от ладана - грозит полный крах и девальвация на 50%...вот все валюты и подскочили...
С этим бакинским вообще туман-обман...то кричали, что он безмерно укрепляется - теперь кричат, бросайте его, бегите от него, как черт от ладана - грозит полный крах и девальвация на 50%...вот все валюты и подскочили...