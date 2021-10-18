FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 173
Итак, что принес нам день прошедший...
если прав, то трендовые стратегии ближайший квартал, а то и два, будут рвать всех как тузик грелку. С каналами поосторожнее, а пересидки так вообще не пройдут
Зачем ты так рискуешь?
Максим, не тебе.
50 SL в мозгу и 7% ...
Что не так?
Праздник по Ауди закончился? "А я говорила, говорила, говорила (С)" Знатные селл палки нарисовали на D1.
Киви 0.6705 и 0.6679...
Что за шпля на GBPCAD...или это только у меня такое чудо...и море бобла...
Привет. Фантастика какаето .
мышка бежала, хвостиком махнула и ...
Привет хвостик так и остался, а бобло всё затерли...изъяли без суда и следствия...как и не бывало... тут уж ничего не докажешь...(((
Привет. Фантастика какаето .
Тоже самое и у тебя, да все затерли есть значит возможность прятать концы в воду, чтобы не говорили о честности и надежности, есть же у них понятие - не рыночные котировки...или что-то там типа этого...
Да нет, у меня нет такого. У тебя фантастика.