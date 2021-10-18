FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 173

Итак, что принес нам день прошедший...



 
похоже что рынок выходит из спячки, есть признаки  ;-)

если прав, то трендовые стратегии ближайший квартал, а то и два, будут рвать всех как тузик грелку. С каналами поосторожнее, а пересидки так вообще не пройдут
 

Зачем ты так рискуешь? 

Максим, не тебе. 

 

50 SL в мозгу и 7% ...

Что не так?

Праздник по Ауди закончился? "А я говорила, говорила, говорила (С)" Знатные селл палки нарисовали на D1.

Киви 0.6705 и 0.6679...

 
Что за шпля на GBPCAD...или это только у меня такое чудо...и море бобла...шпилен
 
Что за шпля на GBPCAD...или это только у меня такое чудо...и море бобла...

Привет. Фантастика какаето .

 
Что за шпля на GBPCAD...или это только у меня такое чудо...и море бобла...

мышка бежала, хвостиком махнула и ...

 
мышка бежала, хвостиком махнула и ...

Привет хвостик так и остался, а бобло всё затерли...изъяли без суда и следствия...как и не бывало... тут уж ничего не докажешь...(((

 
Привет. Фантастика какаето .

Тоже самое и у тебя, да все затерли есть значит возможность прятать концы в воду, чтобы не говорили о честности и надежности, есть же у них понятие - не рыночные котировки...или что-то там типа этого...

 
Тоже самое и у тебя, да все затерли есть значит возможность прятать концы в воду, чтобы не говорили о честности и надежности, есть же у них понятие - не рыночные котировки...или что-то там типа этого...

Да нет, у меня нет такого. У тебя фантастика.

