FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 55
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После закрепления 109,20 повторный заход у меня с целью 108. Как то так.
Интересно, почему в календаре событий, на сайте, нет данных о сегодняшней публикации ВВП США за 4-й квартал в 16-30 МСК? Вроде важный показатель и движение после него должно быть приличным.
Есть. только на другом. 18-30
Валовой внутренний продукт (ВВП) - общий показатель экономической активности и является ключевым показателем здоровья экономики.
Годовая (поквартальная х4) динамика процентов ВВП показывает темпы роста экономики в целом.
Потребление на сегодняшний день является крупнейшим компонентом ВВП США и оказывает на него наибольшее влияние.
Данные могут быть очень волатильными и сильно меняться от квартала к кварталу.
Показатели выше ожидаемых, рассматриваются как позитивное / бычье направление USD, а показатели ниже ожидаемых указывают на негативный/медвежий рынок для USD
Есть. только на другом. 18-30
Валовой внутренний продукт (ВВП) - общий показатель экономической активности и является ключевым показателем здоровья экономики.
Годовая (поквартальная х4) динамика процентов ВВП показывает темпы роста экономики в целом.
Потребление на сегодняшний день является крупнейшим компонентом ВВП США и оказывает на него наибольшее влияние.
Данные могут быть очень волатильными и сильно меняться от квартала к кварталу.
Показатели выше ожидаемых, рассматриваются как позитивное / бычье направление USD, а показатели ниже ожидаемых указывают на негативный/медвежий рынок для USD
На других-то есть, но я последнее время привык на метаквотовском смотреть - очень удобный и подробный календарь - а тут такой конфуз.
На других-то есть, но я последнее время привык на метаквотовском смотреть - очень удобный и подробный календарь - а тут такой конфуз.
Да здесь давно так. Не смотрю здесь.
Видно что человек знает свое дело.
на часах NZD классическая фигура ТА
что в общем согласуется с оценкой "доллар расслабляется", буду ловить вход на север