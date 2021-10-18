FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 55

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Интересно, почему в календаре событий, на сайте, нет данных о сегодняшней публикации ВВП США за 4-й квартал в 16-30 МСК? Вроде важный показатель и движение после него должно быть приличным.   
 

После закрепления 109,20 повторный заход у меня с целью 108. Как то так.


 
sibirqk:
Интересно, почему в календаре событий, на сайте, нет данных о сегодняшней публикации ВВП США за 4-й квартал в 16-30 МСК? Вроде важный показатель и движение после него должно быть приличным.   

Есть. только на другом. 18-30

Валовой внутренний продукт (ВВП) - общий показатель экономической активности и является ключевым показателем здоровья экономики. 
Годовая (поквартальная х4) динамика процентов ВВП показывает темпы роста экономики в целом. 
Потребление на сегодняшний день является крупнейшим компонентом ВВП США и оказывает на него наибольшее влияние. 
Данные могут быть очень волатильными и сильно меняться от квартала к кварталу. 
Показатели выше ожидаемых, рассматриваются как позитивное / бычье направление USD, а показатели ниже ожидаемых указывают на негативный/медвежий рынок для USD

 
Aleksandr Yakovlev:

Есть. только на другом. 18-30

Валовой внутренний продукт (ВВП) - общий показатель экономической активности и является ключевым показателем здоровья экономики. 
Годовая (поквартальная х4) динамика процентов ВВП показывает темпы роста экономики в целом. 
Потребление на сегодняшний день является крупнейшим компонентом ВВП США и оказывает на него наибольшее влияние. 
Данные могут быть очень волатильными и сильно меняться от квартала к кварталу. 
Показатели выше ожидаемых, рассматриваются как позитивное / бычье направление USD, а показатели ниже ожидаемых указывают на негативный/медвежий рынок для USD

На других-то есть, но я последнее время привык на метаквотовском смотреть - очень удобный и подробный календарь - а тут такой конфуз.

 
sibirqk:

На других-то есть, но я последнее время привык на метаквотовском смотреть - очень удобный и подробный календарь - а тут такой конфуз.

Да здесь давно так. Не смотрю здесь.

[Удален]  
Добрый день. Сделка по USD/CHF закрыта по тейк профиту. Сейчас сделка  в селл.Хороших торгов)
 
Хорошо поторговал. Так держать.
 
Видно что человек знает свое дело.
 
Evgeniy Chumakov:
Видно что человек знает свое дело.
да мы тут все такие- знатоки МАСТЕРА  сливного дела, вот сегодня готовы к разводу скоро ФРС
 

на часах NZD классическая фигура ТА

что в общем согласуется с оценкой "доллар расслабляется", буду ловить вход на север

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