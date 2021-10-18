FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 556

Uladzimir Izerski:

Да нет никаких гэпов. Обычная торговая ситуация. Ликвидность низкая была. Все, кто понимает, ушли с рынка. Глупцы оставались. По ним весело проехались роботы.


Хера бора, если не словоблудить. Я сам вижу у трех брокеров разные свечи. Но отличия лишь в дырке. 

Че там у кого небыло... Че небыло то?

Херануло при смене дня аш ветер в ушах)))))))

 

Не прав по фунту, шпильку хорошую вверх проворонил.Уцелел и даже заработал на лок ордерах.Спасибо Большому Белому  Бывалому

 медведю, вовремя поставил. 

 
Противоядие нашел против таких шпилек-большие зигзаги на  М1. Недостаток  работы по ним -не берешь быстрое движение  вверх,приходится выходить из позиций заранее.
 
и снова какая-то юхня началась непонятная.
 

Фунт ену закрыл. Чуть более 100 п. получил. Не плохо в общем.

Фунт тоже закрыл. Чуть более 80 п. взял.


 
Aleksandr Yakovlev:

Фунт ену закрыл. Чуть более 100 п. получил. Не плохо в общем.


Я не успел, пока висит +80пп, но вроде уже появился потенциал хода вниз, пока подержу. На выходные оставлять не буду)

P.S. Я в этот трейд залил конкретно, уже +30% к депозиту, буду ждать или 100%, или безубыток =)
 

По еньке сделку открыл. Немного возьму и закрою.


 
Vitaly Muzichenko:

Я не успел, пока висит +80пп, но вроде уже появился потенциал хода вниз, пока подержу. На выходные оставлять не буду)

P.S. Я в этот трейд залил конкретно, уже +30% к депозиту, буду ждать или 100%, или безубыток =)

Решил на НГ заработать. Чтоб отметить хорошо)))?

 

Набросал на голду лимиток, пипсану немного, если зацепит


 
Vitaly Muzichenko:

Набросал на голду лимиток, пипсану немного, если зацепит


Не торгую голду, плохо дается моему пониманию.

