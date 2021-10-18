FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 556
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Да нет никаких гэпов. Обычная торговая ситуация. Ликвидность низкая была. Все, кто понимает, ушли с рынка. Глупцы оставались. По ним весело проехались роботы.
Хера бора, если не словоблудить. Я сам вижу у трех брокеров разные свечи. Но отличия лишь в дырке.
Че там у кого небыло... Че небыло то?
Херануло при смене дня аш ветер в ушах)))))))
Не прав по фунту, шпильку хорошую вверх проворонил.Уцелел и даже заработал на лок ордерах.Спасибо Большому Белому Бывалому
медведю, вовремя поставил.
Фунт ену закрыл. Чуть более 100 п. получил. Не плохо в общем.
Фунт тоже закрыл. Чуть более 80 п. взял.
Фунт ену закрыл. Чуть более 100 п. получил. Не плохо в общем.
Я не успел, пока висит +80пп, но вроде уже появился потенциал хода вниз, пока подержу. На выходные оставлять не буду)P.S. Я в этот трейд залил конкретно, уже +30% к депозиту, буду ждать или 100%, или безубыток =)
По еньке сделку открыл. Немного возьму и закрою.
Я не успел, пока висит +80пп, но вроде уже появился потенциал хода вниз, пока подержу. На выходные оставлять не буду)P.S. Я в этот трейд залил конкретно, уже +30% к депозиту, буду ждать или 100%, или безубыток =)
Решил на НГ заработать. Чтоб отметить хорошо)))?
Набросал на голду лимиток, пипсану немного, если зацепит
Набросал на голду лимиток, пипсану немного, если зацепит
Не торгую голду, плохо дается моему пониманию.