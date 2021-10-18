FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 100
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Так можно добавить или нет в этот индюк алерт?
Pattern Support Resistance - советник, а не птица какая-то :).
Pattern Support Resistance - советник, а не птица какая-то :).
Попытался переложить идею в код Pattern Support Resistance
Если будут пожелания - с удовольствием выслушаю.
Доброго дня. Сегодня посмотрю что можно,а может и нужно добавить. Я напишу в личку.
Доброго дня. Сегодня посмотрю что можно,а может и нужно добавить. Я напишу в личку.
ну вот и снова на ушко а мы здесь что просто посмотреть как вы договорились
ну вот и снова на ушко а мы здесь что просто посмотреть как вы договорились
Я бы тоже хотел услышать. Мне бы тоже в личку. Не в личико, а в личку)))
Я бы тоже хотел услышать. Мне бы тоже в личку. Не в личико, а в личку))
Да чего уж там?! Всем в личку не напишешься, давайте прям тут!
Кто-то поймет, кто-то улыбнется :)
Ну а если шо - моДератор тут есть...
Pattern Support Resistance - советник, а не птица какая-то :).
На ордер то смотри!!!
Он в б/у уже,пусть кукла смотрит.
Ты лучше продавай фунта с перехая
Перехай ещё увидеть надо. Я с интрадейного импульса продал,в расчёте на волновой откат.
Что там, отчеты СМЕ, помогают парням? Кидает КУКЛ их и в хвост и в гриву, и туда и сюда. Не все, знать, "миллиардеры"...
Вангуют,как и везде,а что кукл здесь не кидает? В моменты истины,это когда есть возможность по текущей движухе сравнить предварительные прогнозы,они меня частенько огорчают. Оно и понятно,данные по споту нам не доступны,а биржа это далеко не спот,но в любом случае это данные от работы профи. Да и ценообразование начинается с фьючерса.
А раз спот нам не доступен,ни биржевикам,ни ташникам,то опосредованный прогноз по закономерностям вполне,иной раз,может быть точнее.
Важно,чтобы биржевики эти мои мысли не прочитали,а то будут мои виртуальные яйцы болтаться на рее биржевого грааля.
И вот тебе ПЛАН на Евру у КУКЛА!
Поймешь, заработаешь. А нет, так и ладно...
Евру не надо,давай фунтоауди в шорт пунктов на 500-600,своп в помощь. ???
кто посоветует брокера с минимальным спредом что-бы меньше 0.8 чем меньше тем лучше на EURUSD - в личку я так понимаю по другому это запрещено если нет то конечно сюда