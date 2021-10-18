FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 180
Терминал МТ5 и куча OBJ_CHART. Чем больше объектов тем мощнее нужен комп. https://www.mql5.com/ru/docs/constants/objectconstants/enum_object/obj_chart Можно "прикрутить" индикаторы, линии, уведомления, управление позицией - почти все, что доступно на основном графике.
Да, спасибо большое, комп еще пока слабоват... еле-еле 2 счета тянет...в железе я слабоват, железа много, но все 7 летней давности... и даже старше... прикупил недавно 2 SSD диска - жду посылку...(((
думаю должно быть ускорение...))
Всем трейдерам и инвесторам привет!
продам от уровня лося
шутка
PS
лося кидают выше хаев если чо
Куда все таки елки-палки Ена... все наверно тоже в покупках - закрываться, чи шо???
На закусь...
Ена скорее всего вниз полетит , а ева наверх.
Да на последних новостях из Китая, пишут доллар слабеет, а евра может укрепиться...вот я и думаю - если всё слабеет, то все бегут в тихую гавань... и ена как бы должна вверх...но она уперлась и ни туда ни сюда...
Растолкуйте про USDJPY плз...
Выражение USD / JPY определяет стоимость долларов (USD) за ены (JPY), т.е. если JPY дешевеет, то за один USD нужно заплатить больше JPY и цена должна идти вверх и обратное, если JPY дорожает, то цена должна идти вниз. Если понаблюдать корреляцию инструментов, то часто происходит алогичная ситуация, когда USD по многим инструментам дешевеет и вроде бы JPY должна идти вниз, поскольку объект покупки подешевел, но она делает все наоборот - кто знает почему так происходит?
Растолкуйте про USDJPY плз...
Госдолг японии огого + это непоследняя экономика в мире. Кроме долларовых были придуманы также иеновые индексы ввиду значимости иены.
Растолкуйте про USDJPY плз...
Тоже не вполне понятно, где-то логику этого дела читал,но уже забыл... валюты не дешевеют тут другая хитрость, доллары похоже рассматривают как валюту посредник-эталон и переводят в твердые без разницы франки ены или юани, чтобы сохранить в номинале до лучших рискованных времен... да, если б у нас все приходящие доллары менялись на рубли - где был бы рубль...))