FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 310
Всем доброго утра уважаемые трейдеры.
Какие мысли по поводу развития сценарий сегодня по разным валютным парам?)))
Давайте обсудим.
понедельник день тяжелый, но его еще не отменили, поэтому н..уй делать на рынках - что падало/росло дальше упадет/вырастет.
успокойтесь я вышел. GBPUSDH1
удачи!
Может хватит писать пост ради поста.
4\20 распределительный тираж 19.06.2019.
попытаю счастья там.
600лямов - всё таки
Хоть сегодня и понедельник, но кое-что получилось - сделка по ценовым паттернам в моменте...
Отличный вход Анжела.)))
У вас есть сигнал?
Вижу, есть))) Понаблюдаю за вами обязательно)))
EURUSDH1
Так то скрин со сделкой уже Анжела выложила. Пустой скрин и без объяснений можно и не выкладывать. Может попросить модераторов
научить вас пользоваться этой веткой?
как у вас - всё строго.
удачи!