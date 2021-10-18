FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 310

Новый комментарий
 
Aleksandr Yakovlev:

Всем доброго утра уважаемые трейдеры.

Какие мысли по поводу развития сценарий сегодня по разным валютным парам?)))

Давайте обсудим.

Всем хорошего дня! Что тут обсуждать, сегодня в течение дня все как обычно - одни возвращаются в тренд, другие заходят в коррекцию, остальные в бок :) Смотрим на цвет линий и обращаем внимание на круглое время, помним про Крупный Капитал.
 
Aleksandr Yakovlev:

Всем доброго утра уважаемые трейдеры.

Какие мысли по поводу развития сценарий сегодня по разным валютным парам?)))

Давайте обсудим.

понедельник день тяжелый, но его еще не отменили, поэтому н..уй делать на рынках - что падало/росло дальше упадет/вырастет.

 
Aleksandr Klapatyuk:

успокойтесь я вышел. GBPUSDH1

удачи!

 

Может хватит писать пост ради поста.

[Удален]  

4\20 распределительный тираж 19.06.2019.

попытаю счастья там.

600лямов - всё таки

История

 

Хоть сегодня и понедельник, но кое-что получилось - сделка по ценовым паттернам в моменте...

EURUSD.1M5

 
Anzhela Sityaeva:

Хоть сегодня и понедельник, но кое-что получилось - сделка по ценовым паттернам в моменте...


Отличный вход Анжела.)))

У вас есть сигнал?

 
Вижу, есть))) Понаблюдаю за вами обязательно)))
 
Aleksandr Yakovlev:
Вижу, есть))) Понаблюдаю за вами обязательно)))
Не смущайте меня плиз... С помощью сервиса Сигнал удобно смотреть статистику.
 
Aleksandr Klapatyuk:

EURUSDH1

Так то скрин со сделкой уже Анжела выложила. Пустой скрин и без объяснений можно и не выкладывать. Может попросить модераторов 

научить вас пользоваться этой веткой?

[Удален]  
Aleksandr Yakovlev:

Так то скрин со сделкой уже Анжела выложила. Пустой скрин и без объяснений можно и не выкладывать. Может попросить модераторов 

научить вас пользоваться этой веткой?

как у вас - всё строго.

удачи!

1...303304305306307308309310311312313314315316317...579
Новый комментарий