Ждем развития событий)))


 
Lesorub:

1.2042 низ и 1.2342 верх по рельсам...



Снимаю шляпу !!!!

 
Vladimir Sadov:

Снимаю шляпу !!!!

Все нормально... 


 
Vladimir Sadov:

Снимаю шляпу !!!!

Подумал вдруг лесоруб ошибся на 4 пункта и закрыл на всякий случай по 1.2338 )))

Не народ, переоткрыл по 1.2339 подумал что слишком рано я из ракеты выпрыгнул...
 
Vasiliy Vilkov:

Подумал вдруг лесоруб ошибся на 4 пункта и закрыл на всякий случай по 1.2338 )))

Евру байте, пока дают...

Входы и ТР все выше по теме. 

 
Lesorub:

Евру байте, пока дают...

Входы и ТР все выше по теме. 

Евру уже баить некуда итак 5 ордеров на разных уровнях висят)))

Как у лютого мартина)))
 
Vasiliy Vilkov:

Евру уже баить некуда итак 5 ордеров на разных уровнях висят)))

Как у лютого мартина)))

Ну тогда Еню с ТР 108.03...       

 
По GBPUSD спред сегодня поменяли. Sell стал отрицательным(вчера был положительный). Теперь и Buy и Sell отрицательные. Расцениваю это как удар по сеточникам и долгосрочникам на продажу. Очень уж выгодная пара была.
 

Продолжается плюшка удержательство: 


 
Что то сегодня фунт выделывается и не хочет вновь к плинтусу ползти
