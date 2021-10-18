FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 394
Ждем развития событий)))
1.2042 низ и 1.2342 верх по рельсам...
Снимаю шляпу !!!!
Все нормально...
Подумал вдруг лесоруб ошибся на 4 пункта и закрыл на всякий случай по 1.2338 )))Не народ, переоткрыл по 1.2339 подумал что слишком рано я из ракеты выпрыгнул...
Евру байте, пока дают...
Входы и ТР все выше по теме.
Евру уже баить некуда итак 5 ордеров на разных уровнях висят)))Как у лютого мартина)))
Ну тогда Еню с ТР 108.03...
Продолжается плюшка удержательство: