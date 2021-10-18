FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 299
попкорн ещё остался ?
Я много взял) планировал месяц последить
ну не знаю - у меня на месяц баланса не хватит
Могут в обратную сторону сильно дать, какой день растем.)
скрин баланса будет?)
ваши слова - да богу уши
В этом деле у меня суеверия.(
Любимая пара продана (на откат), но мое основное направление пока- север.
Сейчас рассчитываю, что выше 1.138 точно не пойдет (без отката)
Прогноз не оправдал доверие...