FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 299

[Удален]  
 
Aleksandr Klapatyuk:

попкорн ещё остался ?


Я много взял) планировал месяц последить
[Удален]  
Maxim Romanov:
ну не знаю - у меня на месяц баланса не хватит 

 
Могут в обратную сторону сильно дать, какой день растем.)
 
sterva:
скрин баланса будет?)

[Удален]  
sterva:
ваши слова - да богу уши 

 
Mr.Anamaliy:

скрин баланса будет?)

В этом деле у меня суеверия.(

Согласно поверьям, сглаз имеет сходство с порчей, но отличается от неё тем, что причиняется неосознанно. Помимо взгляда «дурным глазом» способность к сглазу приписывается предостережениям или пожеланиям, в особенности произносимым не вполне искренне. Считается, что они могут «сглазить» того, к кому относятся, например, из-за совета «не урони!» человек, несущий неудобную хрупкую поклажу, может уронить и разбить её, а пожелание здоровья может привести к болезни.

 
Aleksandr Klapatyuk:

Любимая пара продана (на откат), но мое основное направление пока- север.

Сейчас рассчитываю, что выше 1.138 точно не пойдет (без отката)

[Удален]  
 

Прогноз не оправдал доверие...

 

