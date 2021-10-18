FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 416
Кому интересно голд.
По канадцу как то так
По канадцу как-то вниз до. 1,31
Не спорю. Все может быть. Будет сигнал вниз, значит пойдем ниже.
Я обрисовал только возможную точку разворота.
Он только расти начал, как и евро, фунт и NZD
USDCAD 1,3337 sell
EURCAD 1,4619 sell
Мое мнение по XAUUSD
Есть такое желание у рынка иногда, если не часто, чтобы добираться до тех мест, где была шпилька нормальная как отобразил на дневном графике стрелкой и пусть даже сегодня так далеко добраться за долгом трудно, то скорее всего на следующей торговой неделе падать AUD/USD все таки соизволит, а в прежнем сообщении описал склонность южную на не долгие несколько часов.