Кому интересно голд.


Aleksandr Yakovlev:

По канадцу как то так


По канадцу как-то вниз до. 1,31
 
Vladimir Baskakov:
Не спорю. Все может быть. Будет сигнал вниз, значит пойдем ниже.

Я обрисовал только возможную точку разворота.

Aleksandr Yakovlev:

Можно RSI присоединить прямо к графику и канал готов, рисовать не надо
 
Настроен взять прибыль пусть даже мизерную на паре австралийца с долларом по падению здесь цены и постепенно буду доливаться, если быки будут сопротивляться этому. Намерения рынка снизить цену вижу по выделенным 4 часовым объемам с величинами примерно близкими по разнице чисел 498-496-491, где после них сразу были северные подъемы, поэтому от четвертого значения 495 вполне возможно южное теперь преодоление. 
Konstantin Lebedev:

Он только расти начал, как и евро, фунт и NZD

USDCAD 1,3337 sell

EURCAD 1,4619 sell

 

Мое мнение по XAUUSD

gold

 
Vladimir Baskakov:


Есть такое желание у рынка иногда, если не часто, чтобы добираться до тех мест, где была шпилька нормальная как отобразил на дневном графике стрелкой и пусть даже сегодня так далеко добраться за долгом трудно, то скорее всего на следующей торговой неделе падать AUD/USD все таки соизволит, а в прежнем сообщении описал склонность южную на не долгие несколько часов. 

EurUsd 1.0964 sell TP 1.09
 
По GBPUSD можно попробовать отскок от 50% маржи gbpusd
