FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 204
Если в просадке, значит не правильно входил.
Которые сделки в просадке это на счёте где сетку кидал
Есть торговая система где думаю а есть где почти простая сетка
Так вы его используете в торговле или для прогнозов? И еще покажите пожалуйста ваш пример использования в торговле, из информации на сайте мне это не очень понятно...
этот софт я использую в торговле. Но у меня четкое разграничение торговли алгоритмами и ручной.Руками возможно торговать до определенных сумм. Далее из за большого объема снижается скорость выполнения заявки,с вытекающими последствиями. Поэтому на некоторых счетах вся торговля идет через этот софт. Позже скину графики за 2019 год с одного из счетов. Я не продаю сам софт,его возможно найти в интернете. Только помощь в настройке для торговли. В кратце о программе- была разработана специально для фондового рынка,но с успехом используется на рынке форекс. Предустановлены более 1000 индикаторов,нейронных сетей и других алгоритмов.Самое главное,что пользователю не нужно владеть програмированием или математикой для создания своей стратегии. Например вы торгуете пересечение средней скользящей,и как правило все входы будут запаздывать,так как индикатор идет за ценой( сначала меняется цена,потом индикатор) Но при помощи этого софта вы можете спрогнозировать через сколько баров или времени наступит то самое пересечение индикаторов.И соответственно сможете совершить сделку с ювелирной точностью.
Многие ветки по этой теме заглохли . и были потерты все стратегии которыми люди обменивались. Как то так.
Всех приветствую! Сегодняшний сигнал на покупку по GBPJPY отработал хорошо. СЛ не выходил за допустимые пределы. Достаточно быстро была зафиксирована часть профита и СЛ переведен в БУ. ТП будет корректироваться по ситуации. При достаточных основаниях, объем позиции может быть вновь увеличен.
Сегодня по ТС был получен еще один качественный сигнал на покупку по GBPUSD. Начальная фаза позиции была отработана согласно правилам ТС с частичной фиксацией профита при переводе в БУ. Дальнейшее сопровождение по ситуации.
Ну что, сон день закончился...
Время и повоевать:
Добрый день.
Продолжаю ставить на рост евры.
Не могу сообразить где закрывается цель по индексу доллара. Вернее нет уверенности (в район ниже 95 унесет?)
