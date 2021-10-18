FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 139

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Сергей Криушин:

Удачи, буду болеть... посмотрим-посмотрим... две недели еще не срок...))) 

ТС прежняя, только риски уменьшил. Планы очень большие. Спасибо за удачу.))

 

Вроде пора на север.


 
Aleksandr Yakovlev:

Вроде пора на север.


тоже по фунтику смотрю, мож хватит )
Пора бы в покупку, в очередь ))))
 
timur1982:
тоже по фунтику смотрю, мож хватит )
Пора бы в покупку, в очередь ))))
3015
 
Renat Akhtyamov:
3015
если мне память не изменяет, то там и на 28ой тоже есть цели... старые, но не закрытые.
Так что, кто его знает до какой цели мы идём в этот раз ))))
Если на 3015 начнётся разворот, значит 28ая останется на слеующий раз )))
 
timur1982:
если мне память не изменяет, то там и на 28ой тоже есть цели... старые, но не закрытые.
Так что, кто его знает до какой цели мы идём в этот раз ))))
Если на 3015 начнётся разворот, значит 28ая останется на слеующий раз )))

Это называется: Купил на дне - второе дно в подарок)

 
Aleksandr Yakovlev:

ТС прежняя, только риски уменьшил. Планы очень большие. Спасибо за удачу.))

Да, заманчиво, в моем стиле... даже не жалко будет если проиграешь, но подожду пока еще хотя бы пару недель тогда может быть встряну...

 
Сергей Криушин:

Да, заманчиво, в моем стиле... даже не жалко будет если проиграешь, но подожду пока еще хотя бы пару недель тогда может быть встряну...

Конечно, наблюдай)))

 

 
Aleksandr Yakovlev:

Конечно, наблюдай)))

 

Да, я буду следить за тобой...так что работай ответственно и надежно... но в тоже время доходчиво... без зазнайства...)))

а кстати как там делится прибыль 50/50 или 
 

Теперь к нашим волейболистам...


Что и требовалось увидеть...

Фунтик...

Еврик:


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