FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 139
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Удачи, буду болеть... посмотрим-посмотрим... две недели еще не срок...)))
ТС прежняя, только риски уменьшил. Планы очень большие. Спасибо за удачу.))
Вроде пора на север.
Вроде пора на север.
тоже по фунтику смотрю, мож хватит )
3015
если мне память не изменяет, то там и на 28ой тоже есть цели... старые, но не закрытые.
Это называется: Купил на дне - второе дно в подарок)
ТС прежняя, только риски уменьшил. Планы очень большие. Спасибо за удачу.))
Да, заманчиво, в моем стиле... даже не жалко будет если проиграешь, но подожду пока еще хотя бы пару недель тогда может быть встряну...
Да, заманчиво, в моем стиле... даже не жалко будет если проиграешь, но подожду пока еще хотя бы пару недель тогда может быть встряну...
Конечно, наблюдай)))
Конечно, наблюдай)))
Да, я буду следить за тобой...так что работай ответственно и надежно... но в тоже время доходчиво... без зазнайства...)))а кстати как там делится прибыль 50/50 или
Теперь к нашим волейболистам...
Что и требовалось увидеть...
Фунтик...
Еврик: