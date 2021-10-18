FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 347
Хм,думаешь паттерн "Бык по дороге поссал" будет продолжаться вечно?
USD принадлежит США. RUR принадлежит РФ. GBP принадлежит Великобритании. И т.д.. А EUR - чей? Наверное пока не определятся... Ведь у них там даже с полом ребенка траблы теперь.
А.С. Пушкин в 1831 году, в прочем, это предсказывал -"Родила царица в ночь, Не то сына, не то дочь, Не мышонка, не лягушку, А неведому зверушку".
Т.е. пара так и будет флетить в коридоре пока что-нить не случится с Евросоюзом или у Штатов?
Т.е. пара так и будет флетить в коридоре пока что-нить не случится с Евросоюзом или у Штатов?
Евро идет вверх до 1.1320, затем вниз до 1.1111 и опять вверх до 1.1400 Дальше пока не вижу но на 1.2300 намек есть в конце года.И затем коллапс вниз на паритет 1.0 потом 0.8 очень долго и нудно на 0.3 .Грустно , но как то так...
К чему такая точность? )))
Ри, коллы.
Не взлетел стачек
Колья ри дали отмашку