Vadens:

Хм,думаешь паттерн "Бык по дороге поссал" будет продолжаться вечно?

USD принадлежит США. RUR принадлежит РФ. GBP  принадлежит Великобритании. И т.д.. А EUR - чей? Наверное пока не определятся... Ведь у них там даже с полом ребенка траблы теперь.

А.С. Пушкин в 1831 году, в прочем, это предсказывал -"Родила царица в ночь, Не то сына, не то дочь, Не мышонка, не лягушку, А неведому зверушку".

 
Anzhela Sityaeva:

Т.е. пара так и будет флетить в коридоре пока что-нить не случится с Евросоюзом или у Штатов?

 
Vadens:

Даже не знаю что сказать. Я давно забросила попытки прогнозирования и просто торгую то что вижу.
 
Евро идет вверх до 1.1320, затем вниз до 1.1111 и опять вверх до 1.1400 Дальше пока не вижу но на 1.2300 намек есть в конце года.И затем коллапс вниз на паритет 1.0 потом 0.8 очень долго и нудно на 0.3 .Грустно , но как то так...
 
Alexxl2008:
Евро идет вверх до 1.1320, затем вниз до 1.1111 и опять вверх до 1.1400 Дальше пока не вижу но на 1.2300 намек есть в конце года.И затем коллапс вниз на паритет 1.0 потом 0.8 очень долго и нудно на 0.3 .Грустно , но как то так...

К чему такая точность? )))

 
Точность для профита -400 п не лишние.
 
По Евро прогноз вверх меньше- на 1.1290 разворот вниз.
 
Евро может отскочить вверх с 1.1182.Но скорее всего дойдет до 1.1111
 

 Ри, коллы.

Не взлетел стачек

 

Колья ри дали отмашку

