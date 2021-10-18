FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 350
Торговать за рубли смешно,пока заработаешь 3% в день ,рубль на 5-10% к доллару упал.Обычная дневная волатильность, особенно в понедельник.Здесь люди работают в долларах с плечом от 30 до 2000 и обсуждать микродвижения индекса РТС не в тему точно.
3% в день, 247 рабочих дней... это 741% годовых, думаю смешного тут мало
У каждого трейдера свой стиль.Тоже начинал с биржи РТС и уважаю любой законный способ заработка.Но когда услышал по радио в 2000 году -оборот РТС достиг рекордной цифры -1,5 млн долларов в год,что составляет 21 секунду оборота Чикагской товарно сырьевой биржи.На следующий день я стал клиентом Альпари......
На слайде ниже информация по годам. Фьючерсы, Форекс, Бинарные опционы.
Вывод напрашивается сам собой, трейдеры на фьючерсах, даже без плеча, зарабатывают в разы больше трейдеров форекс. Так же и из этой статистики мы находим подтверждение, что фьючерсные трейдеры из года в год имеют больший процент прибыли, чем остальные. И это сухая статистика, с этим не поспоришь.
Ну это так. что бы заработать Фьючерсах -
сколько нужно - собственного капитала ?
Торгуйте CFD, по затратам не больше чем на валюте, если вы только не заинтересованы в реальной поставке :) , а техничность на порядок выше.
, а техничность на порядок выше.
думаю здесь - нет людей с большими деньгами.
большие деньги - работают на производителя на реальном производстве
как красиво - эти слова.
не ужели - не понятно. что это просто игра.
Что вам на это сказать? Выбирайте правильную торговую площадку... Вся Жизнь - Игра... Не войдя в воду, не узнаешь какая она.