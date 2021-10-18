FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 36
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Александр, в смысле - что не отработал?
Лимитник по евробаку на покупку.
Я буду покупать от 1334
Еще не покупали? Неплохо просчитано было (особенно на тот момент).
Как получилось?
Еще не покупали? Неплохо просчитано было (особенно на тот момент).
Как получилось?
По той цене не зацепило. Спред не учел. От 1345 взял. Сейчас я походу тоже спред не учел.Буквально 2 пункта не дошла. Может еще уколет.)))
Как получилось?
Как говориться Мастерство не пропьешь)))
Ну, совершенно фиолетово, который знак будет назначен пунктом, если я - программирую. А если я работаю руками на бирже, или рядом, то это имеет значение. И фигура тоже. Слэнг, понимаете-ли.
Ветку спутали?
Ветку спутали?
Нет, на 33 страницу отреагировал.
Нет, на 33 страницу отреагировал.
Понятно.
Знаем цель, знаем КУКЛа.
А зная, имеем..., которые по тренду
Знаем цель, знаем КУКЛа.
А зная, имеем..., которые по тренду
Привет. И как думаешь, когда цена вниз пойдет?