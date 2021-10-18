FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 36

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Renat Akhtyamov:
Александр, в смысле - что не отработал?

Лимитник по евробаку на покупку.

 
Aleksandr Yakovlev:

Я буду покупать от 1334

Еще не покупали? Неплохо просчитано было (особенно на тот момент). 

Как получилось?

 
sterva:

Еще не покупали? Неплохо просчитано было (особенно на тот момент). 

Как получилось?

По той цене не зацепило. Спред не учел. От 1345 взял. Сейчас я походу тоже спред не учел.

Буквально 2 пункта не дошла. Может еще уколет.)))
 
sterva:

Как получилось?

Как говориться Мастерство не пропьешь)))

 
Ну, совершенно фиолетово, который знак будет назначен пунктом, если я - программирую. А если я работаю руками на бирже, или рядом, то это имеет значение. И фигура тоже. Слэнг, понимаете-ли. 
 
Алексей Тарабанов:
Ну, совершенно фиолетово, который знак будет назначен пунктом, если я - программирую. А если я работаю руками на бирже, или рядом, то это имеет значение. И фигура тоже. Слэнг, понимаете-ли. 

Ветку спутали?

 
Aleksandr Yakovlev:

Ветку спутали?

Нет, на 33 страницу отреагировал. 

 
Алексей Тарабанов:

Нет, на 33 страницу отреагировал. 

Понятно.

 

Знаем цель, знаем КУКЛа.

А зная, имеем..., которые по тренду 


 
Lesorub:

Знаем цель, знаем КУКЛа.

А зная, имеем..., которые по тренду 


Привет. И как думаешь, когда цена вниз пойдет?

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