FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 292
если перепрыгнет синею линию - то советник откроет ещё и buy позицию
если так. то я не угадал с прогнозом.
Привет.
Вы сами понимаете, что написали.
кто торгует?. Вы или советник. Или у вас симбиоз с советником.
Он открывает позиции а вы играете в угадайки. Так что ли?
Да и кстати. Не угадали.
Привет. я уже вижу что не угадал.
а советник не помеха - я им. сам управляю . это место стопа -как бы защита . что бы я не залез в большие убытки
-------------------
за одно проверяю его в действии
Понятно.А сделки все таки кто открывает?
Спасибо огромное - за труды Vladimir Karputov
с его кодов - я сляпал себе неплохого советника
Пожалуйста :)
Понятно.А сделки все таки кто открывает?
как он так и я.
но он откроет от тренд линии - где я её нарисую
Вот теперь совсем понятно)))
пока ещё - не перепрыгнула синею линию
если бар откроется выше - то тогда откроет buy
Никогда не заходил в эту ветку, забавно у вас тут))
а какой-то результат есть по торговле? А то смотреть просто прогнозы не очень интересно, описывайте хоть как ваш депозит изменяется, будет интереснее. Если растет, будем радоваться ,если падает, все равно попкорном запасемся))
это рисковано?
А тут обратная ситуация, смотрим как меняется депозит, но непонятно как торговля идет, напишите хоть что там за алгоритм, как решения принимаются, а то так скучно совсем. Нужны зрелища)) А то сольете, а мы даже не узнаем как))
Aleksandr Klapatyuk показывает как, но не показывает сливает он или зарабатывает. Вы показываете, как баланс меняется, но не показываете как.... Вот вам бы двоим объединиться...)))
Мой прогноз по еве в ближайшее время. докупился.