FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 542

Vladimir Baskakov:
Че ты паришься, торгуй фигуры. На autochartist подпишись и три раза в день будешь по почте получать все паттерны

Насколько они точные, есть уже статистика?

Vitaly Muzichenko:

Да, на сайте есть
 
Vladimir Baskakov:
Да, нашёл, спасибо.

~64% верных прогнозов

 
Aleksandr Klapatyuk:

хочется самому научится, хоть немного прогнозированию. когда на демо так хорошо получается, а вот как на реальный счёт перехожу - все прогнозы против меня 

учись пирожки стряпать заодно

там один раз научишься, уже не ошибешься

соответственно профит в пекарне можно спрогнозить с высокой точностью

просто я уже как минимум двоих на форуме знаю, кто умеет пирожки печь

 
Aleksandr Klapatyuk:

хочется самому научится, хоть немного прогнозированию. когда на демо так хорошо получается, а вот как на реальный счёт перехожу - все прогнозы против меня 

Смотрите с бОльших таймфреймов к меньшим. Сейчас открыл евро/долл, Я её не торгую, но если-бы торговал, то рассматривал-бы только лонг и цель 1.12

Днёвка


 

как вариант

 
Renat Akhtyamov:

Ну варианта всегда два - только вероятности разные)

 
Типичный ночной спред на AUD/NZD

 
Ivan Butko:
У меня сегодня во всех 4-х ДЦ спред обезбашенный, такого давно не видел. Может уже начались новогодние праздники, а мы об этом не знаем)))

 
Vitaly Muzichenko:

У меня сегодня во всех 4-х ДЦ спред обезбашенный, такого давно не видел. Может уже начались новогодние праздники, а мы об этом не знаем)))

Засиделись у терминала)))

