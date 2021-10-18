FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 542
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Че ты паришься, торгуй фигуры. На autochartist подпишись и три раза в день будешь по почте получать все паттерны
Насколько они точные, есть уже статистика?
Насколько они точные, есть уже статистика?
Да, на сайте есть
Да, нашёл, спасибо.
~64% верных прогнозов
хочется самому научится, хоть немного прогнозированию. когда на демо так хорошо получается, а вот как на реальный счёт перехожу - все прогнозы против меня
учись пирожки стряпать заодно
там один раз научишься, уже не ошибешься
соответственно профит в пекарне можно спрогнозить с высокой точностью
просто я уже как минимум двоих на форуме знаю, кто умеет пирожки печь
хочется самому научится, хоть немного прогнозированию. когда на демо так хорошо получается, а вот как на реальный счёт перехожу - все прогнозы против меня
Смотрите с бОльших таймфреймов к меньшим. Сейчас открыл евро/долл, Я её не торгую, но если-бы торговал, то рассматривал-бы только лонг и цель 1.12
Днёвка
как вариант
как вариант
Ну варианта всегда два - только вероятности разные)
Типичный ночной спред на AUD/NZD
У меня сегодня во всех 4-х ДЦ спред обезбашенный, такого давно не видел. Может уже начались новогодние праздники, а мы об этом не знаем)))
У меня сегодня во всех 4-х ДЦ спред обезбашенный, такого давно не видел. Может уже начались новогодние праздники, а мы об этом не знаем)))
Засиделись у терминала)))