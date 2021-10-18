FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 264

Renat Akhtyamov:
Илья, привет!!! Один товарисч врезал вчера прогноз по фунтяре. Смотрю вот счас. Накормил он всех стопами и неоднократно. Так что твое слово по фунту?
Ренат этот мутант смотрит на 1.26066
 

Возможно EURUSD с небольшим откатом вверх направиться.


 
Renat Akhtyamov:
  Так что твое слово по фунту?

Дневки:


 

О, и Еня дала...


 
Всем привет.По AUDUSD вчера поспешил со входом ,вспомнил старика Ганна, на графике две цели вниз показывает.
Alexxl2008:
Всем привет.По AUDUSD вчера поспешил со входом ,вспомнил старика Ганна, на графике две цели вниз показывает.
ну - не знаю .

думаю выше МА144 - нужно покупать

AUDUSDH1

 
По EURJPY тоже вниз 100 п за два дня продавит.
По AUDJPY еще картинка ,вниз его тянет.
Торговля в конце месяца сложная.Вчера рынок игнорировал часовой график, сегодня Н4, завтра дневной ,а в пятницу недельный.Внешне это как поглощение выглядит.Внезапный разворот и тащит против индикаторов.
Alexxl2008:
Торговля в конце месяца сложная.Вчера рынок игнорировал часовой график, сегодня Н4, завтра дневной ,а в пятницу недельный.Внешне это как поглощение выглядит.Внезапный разворот и тащит против индикаторов.

да нет. вроде по индикаторам всё идёт как надо.

это наши ошибки.

и в общем оно всегда так. стоит закрыть позицию она пойдёт в нужную сторону .

но только нас там уже нет.

здесь скорее нужно брать рубль и в норку. а если держать позицию - они все ровно разбомбят   

