FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 264
Илья, привет!!! Один товарисч врезал вчера прогноз по фунтяре. Смотрю вот счас. Накормил он всех стопами и неоднократно. Так что твое слово по фунту?
Возможно EURUSD с небольшим откатом вверх направиться.
Так что твое слово по фунту?
Дневки:
О, и Еня дала...
Всем привет.По AUDUSD вчера поспешил со входом ,вспомнил старика Ганна, на графике две цели вниз показывает.
думаю выше МА144 - нужно покупать
Торговля в конце месяца сложная.Вчера рынок игнорировал часовой график, сегодня Н4, завтра дневной ,а в пятницу недельный.Внешне это как поглощение выглядит.Внезапный разворот и тащит против индикаторов.
да нет. вроде по индикаторам всё идёт как надо.
это наши ошибки.
и в общем оно всегда так. стоит закрыть позицию она пойдёт в нужную сторону .
но только нас там уже нет.
здесь скорее нужно брать рубль и в норку. а если держать позицию - они все ровно разбомбят