FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 104

Новый комментарий
 
Все молчат, опять я против тренда продаю? :(
 
 

Ну и куда дальше?


 
Aleksandr Yakovlev:

Ну и куда дальше?


Время покажет... За ним и топай, не отставая и не опережая
 
Aleksandr Yakovlev:

Ну и куда дальше?

Явный тренд вверх, поэтому рассматривал-бы только покупки, но цель маленькая, примерно 111.2. После этого смотрел бы дальнейшее развитие ситуации

 
Vitaly Muzichenko:

Явный тренд вверх, поэтому рассматривал-бы только покупки, но цель маленькая, примерно 111.2. После этого смотрел бы дальнейшее развитие ситуации

Поход вниз к 108.72 может оказаться приятной неожиданностью...

 
Lesorub:

Поход вниз к 108.72 может оказаться приятной неожиданностью...

у меня 6 ордеров вниз стоит. Жду вот тоже похода вниз

 
Aleksandr Yakovlev:

у меня 6 ордеров вниз стоит. Жду вот тоже похода вниз

Не расслабляйся, основной в верх с дневок, два сигнала...

 
Aleksandr Yakovlev:
Фунт зашел в зону 1.3050-1.3125. Если уйдет цена выше верхней зоны. я так думаю будем обновлять потом максимум от 20 сентября 2018 года.

Сработала древняя отложка на 1.31, закрыта и снова выставлена на 1.31. Пусть идет на север.

 
Unicornis:

Сработала древняя отложка на 1.31, закрыта и снова выставлена на 1.31. Пусть идет на север.

Ага, скатертью ей дорожка))

1...979899100101102103104105106107108109110111...579
Новый комментарий