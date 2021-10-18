FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 104
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Ну и куда дальше?
Ну и куда дальше?
Ну и куда дальше?
Явный тренд вверх, поэтому рассматривал-бы только покупки, но цель маленькая, примерно 111.2. После этого смотрел бы дальнейшее развитие ситуации
Явный тренд вверх, поэтому рассматривал-бы только покупки, но цель маленькая, примерно 111.2. После этого смотрел бы дальнейшее развитие ситуации
Поход вниз к 108.72 может оказаться приятной неожиданностью...
Поход вниз к 108.72 может оказаться приятной неожиданностью...
у меня 6 ордеров вниз стоит. Жду вот тоже похода вниз
у меня 6 ордеров вниз стоит. Жду вот тоже похода вниз
Не расслабляйся, основной в верх с дневок, два сигнала...
Фунт зашел в зону 1.3050-1.3125. Если уйдет цена выше верхней зоны. я так думаю будем обновлять потом максимум от 20 сентября 2018 года.
Сработала древняя отложка на 1.31, закрыта и снова выставлена на 1.31. Пусть идет на север.
Сработала древняя отложка на 1.31, закрыта и снова выставлена на 1.31. Пусть идет на север.
Ага, скатертью ей дорожка))