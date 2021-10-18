FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 398

Будет отлично, если пробьет сверху вниз 1,0994 импульсом, 

потом возврат выше этой цены, тест и покупать можно.

1. 1,1025

2. 1,1045

3. 1,1120

Пока как то так.

[Удален]  
сегодня как то пара EURUSD - подозрительно смотрит вниз.

правда если цена  закрепится выше Piviot level(Голубой линии)

то до 3. точки вашей - должны до топать.

EURUSDH2 

[Удален]  
AudUsd - 0.6880 sell
NzdUsd - 0.6440 sell
 

Индекс перед новостями:


[Удален]  
Кто торгует по Bull/Bear Power ? В чем фишка?
 
Vladimir M.:
По GBPUSD спред сегодня поменяли. Sell стал отрицательным(вчера был положительный). Теперь и Buy и Sell отрицательные. Расцениваю это как удар по сеточникам и долгосрочникам на продажу. Очень уж выгодная пара была.

Сегодня спред Sell по GBPUSD опять стал положительным(+2,8).

Шесть дней был отрицательным(-0.05), с 2019.09.06 по 2019.09.12г.

Ну и чудеса.

P.S.Это кстати ДЦ Робо... так спреды меняет, если кому интересно. Я о них был раньше лучшего мнения.

[Удален]  
нарвался по пьяни - на эту пару 

как снесли меня - тренд развернулся

Снимок

 
Aleksandr Klapatyuk:

нарвался по пьяни - на эту пару 

как снесли меня - тренд развернулся


А это не с тобой случайно я разговаривал по поводу пьянки во время торгов.?

[Удален]  
со мной! как раз гости приехали на недельку. а я забил на торговлю. ну и попал на теви

 
Aleksandr Klapatyuk:

со мной! как раз гости приехали на недельку. а я забил на торговлю. ну и попал на теви

В очередной раз сделал значит вывод.

Неприятно, когда на те же грабли наступаешь...

