FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 398
Будет отлично, если пробьет сверху вниз 1,0994 импульсом,
потом возврат выше этой цены, тест и покупать можно.
1. 1,1025
2. 1,1045
3. 1,1120
Пока как то так.
сегодня как то пара EURUSD - подозрительно смотрит вниз.
правда если цена закрепится выше Piviot level(Голубой линии)
то до 3. точки вашей - должны до топать.
Индекс перед новостями:
По GBPUSD спред сегодня поменяли. Sell стал отрицательным(вчера был положительный). Теперь и Buy и Sell отрицательные. Расцениваю это как удар по сеточникам и долгосрочникам на продажу. Очень уж выгодная пара была.
Сегодня спред Sell по GBPUSD опять стал положительным(+2,8).
Шесть дней был отрицательным(-0.05), с 2019.09.06 по 2019.09.12г.
Ну и чудеса.
P.S.Это кстати ДЦ Робо... так спреды меняет, если кому интересно. Я о них был раньше лучшего мнения.
нарвался по пьяни - на эту пару
как снесли меня - тренд развернулся
А это не с тобой случайно я разговаривал по поводу пьянки во время торгов.?
со мной! как раз гости приехали на недельку. а я забил на торговлю. ну и попал на теви
В очередной раз сделал значит вывод.
Неприятно, когда на те же грабли наступаешь...