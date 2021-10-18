FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 315

Новый комментарий
 
Nikolai Krylov:

всем привет!

если пойдет на юг, то буду искать точки для покупки. с текущих уровней делать ничего не буду.


А если глобальнее задушить? выше цели есть? :)

Я бы искал, где продать КИВИ...


 
Lesorub:

Я бы искал, где продать КИВИ...


Спасибо!


Упд
ТР с покупки брать ордером или там постоит и дадут руками закрыть?
 
Lesorub:

Я бы искал, где продать КИВИ...


Продажи могут быть небольшие от 0,66100. А так по идее потенциал в бай  с 1 целью 0,66750    2. 0,67400     3.    0,68650

 
EURJPY неплохо разворачивает вниз ,тейк 120.800 и отскок вверх.
 
Похоже 5 скорость включает,поедем вниз со скоростью 100 (пунктов в час).
 
Aleksandr Yakovlev:

Продажи могут быть небольшие от 0,66100. А так по идее потенциал в бай  с 1 целью 0,66750    2. 0,67400     3.    0,68650

Спасибо!
Буду держать покупку и наблюдать за возможностью разворота 
 
Уважаемые трейдеры, кто торгует золото - поделитесь... Какие есть нюансы, на что стоит обратить внимание? Как я понимаю на нем быстрые сделки должны быть весьма хороши.
 
Anzhela Sityaeva:
Уважаемые трейдеры, кто торгует золото - поделитесь... Какие есть нюансы, на что стоит обратить внимание? Как я понимаю на нем быстрые сделки должны быть весьма хороши.

Уважаемая Анжела, не связывайтесь с золотом. С золотом только 1 уходит, остальные сгинули))))

 И могу вас заверить, золото вам не по зубкам. Пусть лучше вам его будут дарить. Сами не скребите его))))

 
Nikolai Krylov:
Спасибо!
Буду держать покупку и наблюдать за возможностью разворота 

А если в глобальном масштабе 0,71500 

 Закрой терминал и через пару месяцев открой. уверен будем там или рядом)))

 
Aleksandr Yakovlev:

А если в глобальном масштабе 0,71500 

 Закрой терминал и через пару месяцев открой. уверен будем там или рядом)))

Спасибо за цель!
Поставил на б/у. Высоко конечно, наверное чтобы досидеть нужны БОЛЬШИЕ, СТАЛЬНЫЕ ШАРЫ(у меня таких нет). Буду ждать и в уме держать рекомендацию Лесоруба.
Терминал закрывать не буду, для торговли есть другие пары. По ним буду искать точки входа :)
1...308309310311312313314315316317318319320321322...579
Новый комментарий