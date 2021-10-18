FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 315
всем привет!
если пойдет на юг, то буду искать точки для покупки. с текущих уровней делать ничего не буду.
А если глобальнее задушить? выше цели есть? :)
Я бы искал, где продать КИВИ...
Спасибо!
Упд
Продажи могут быть небольшие от 0,66100. А так по идее потенциал в бай с 1 целью 0,66750 2. 0,67400 3. 0,68650
Уважаемые трейдеры, кто торгует золото - поделитесь... Какие есть нюансы, на что стоит обратить внимание? Как я понимаю на нем быстрые сделки должны быть весьма хороши.
Уважаемая Анжела, не связывайтесь с золотом. С золотом только 1 уходит, остальные сгинули))))
И могу вас заверить, золото вам не по зубкам. Пусть лучше вам его будут дарить. Сами не скребите его))))
Спасибо!
А если в глобальном масштабе 0,71500
Закрой терминал и через пару месяцев открой. уверен будем там или рядом)))
