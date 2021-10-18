FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 217

По AUDUSD будет бадабум утром...?
 
по gbpusd был импульс в пятницу, связанный с местными выборами в Британии.
но в экономическом календаре этого не было.
***
они показывают только изменение макроэкономических показателей стран. они не показывают события.

кроме эк календарей нужно еще читать какой-нибудь новостной сайт. или может есть какой-нибудь нормальный эк. календарь...

а вообще понял, если торгуешь валюту какой-то страны, то нужно отслеживать все новости с этой страны.
 

Вот тебе и не закроет гэп...даже с избытком...видать знали заранее...поэтому был такой гепище...)))

теперь видимо обратный ход будет...для стабильности, так сказать, валюты....))

 
Lesorub:

Разве такое возможно?

Было в прошлую пятницу:


Стало седня на открытии:


В пятницу ордер был в безубытке на закрытии дня. Седня на открытии зафиксировал брокер убыток.

Первый раз с таким сталкиваюсь.

Есть смысл писать претензию?  Или свалят все на проскальзывание???

писать можно (и даже нужно). С ними вообще надо постоянно общаться по любому поводу :-)

но StopLoss - это стоповый ордер, мало того что проскальзывает, так при отсутствии цен и гепах он того, сами видели, не работает

вот несработавший лимитник это была-бы 100% обоснованная претензия.  Со стопом могут отклонить, но попытка не пытка

у кого какие мысли по паре GBPJPY ? бай будет от уровня или валиться будем ? 
 

CHF/JPY до сколь падать намерен ? 

Доливаться похоже придётся.

 
W1 вроде вниз указивает GBPJPY
 
Поставьте сову, которая будет отслеживать спред при срабатывании приказов.

 
qwen90:
W1 вроде вниз указивает GBPJPY

143,710 должны обновить минимум.

 
Aleksandr Yakovlev:

143,710 должны обновить минимум.

Да но уже 4-тий раз. Может пройти
