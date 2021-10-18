FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 217
но в экономическом календаре этого не было.
***
они показывают только изменение макроэкономических показателей стран. они не показывают события.
кроме эк календарей нужно еще читать какой-нибудь новостной сайт. или может есть какой-нибудь нормальный эк. календарь...
а вообще понял, если торгуешь валюту какой-то страны, то нужно отслеживать все новости с этой страны.
Вот тебе и не закроет гэп...даже с избытком...видать знали заранее...поэтому был такой гепище...)))
теперь видимо обратный ход будет...для стабильности, так сказать, валюты....))
Разве такое возможно?
Было в прошлую пятницу:
Стало седня на открытии:
В пятницу ордер был в безубытке на закрытии дня. Седня на открытии зафиксировал брокер убыток.
Первый раз с таким сталкиваюсь.
Есть смысл писать претензию? Или свалят все на проскальзывание???
писать можно (и даже нужно). С ними вообще надо постоянно общаться по любому поводу :-)
но StopLoss - это стоповый ордер, мало того что проскальзывает, так при отсутствии цен и гепах он того, сами видели, не работает
вот несработавший лимитник это была-бы 100% обоснованная претензия. Со стопом могут отклонить, но попытка не пытка
CHF/JPY до сколь падать намерен ?
Доливаться похоже придётся.
Поставьте сову, которая будет отслеживать спред при срабатывании приказов.
W1 вроде вниз указивает GBPJPY
143,710 должны обновить минимум.
