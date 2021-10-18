FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 149

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Фунта ловить - вынос мозга...

А трудолюбивое животное на 570 п. навояло:


 
Lesorub:

Фунта ловить - вынос мозга...

А трудолюбивое животное на 570 п. навояло:


А ваши прогнозы для фунта ?

 
timur1982:

А ваши прогнозы для фунта ?

Если взять за аксиому, что цена отрабатывает цель рельсы, то будет так:


 
timur1982:

Это было в долгую.

А вот на щас:

Заходи на 10 % свободными средствами и след. неделя будет в шоколаде!!!

 

А между тем Луневая бешанинка...


 
timur1982:
Утро доброе.
Тоесть, вы считаете что фунт всё же в мае, пойдёт глубже ?
Почему спрашиваю, потому что не битые цели есть, и их рано или поздно заберут.

Честно,не знаю. Хотелось бы чтоб фунтяра был вменяемым и до экспиры отработал 3360,но люди уже бабло перебрасывают в майский и июньский контракты,а это значит диапазон расширяется от 26-29 до 35-36.

Я торгую локальные формации,а на опцы только посматриваю. Локальная формация указывает на 3222,там и тейк мой,это как бы синица в руках. Вижу Лесоруб туда же показал. В душе чо то не исключаю оттуда откат в 29-ю. Потому и упомянул про синицу.

 
Lesorub:

А между тем Луневая бешанинка...


Как то лотом мало у тебя. Пункт дешёвый что ли. Я вот тоже лотом.

Понизу фунтяра кишки наматывает.

Кстати,у меня в рублях,мож у тебя в баксах.

 
Vadens:

Как то лотом мало у тебя. Пункт дешёвый что ли. Я вот тоже лотом.

Понизу фунтяра кишки наматывает.

Кстати,у меня в рублях,мож у тебя в баксах.

Ггггы

эт начало

2767, надеюсь

 
Renat Akhtyamov:

Ггггы

эт начало

2767, надеюсь

У любого начала есть завершение ;)

 
Nikolai Krylov:

У любого начала есть завершение ;)

ага

вот только вопрос - где?

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