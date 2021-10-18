FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 149
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Фунта ловить - вынос мозга...
А трудолюбивое животное на 570 п. навояло:
Фунта ловить - вынос мозга...
А трудолюбивое животное на 570 п. навояло:
А ваши прогнозы для фунта ?
А ваши прогнозы для фунта ?
Если взять за аксиому, что цена отрабатывает цель рельсы, то будет так:
Это было в долгую.
А вот на щас:
Заходи на 10 % свободными средствами и след. неделя будет в шоколаде!!!
А между тем Луневая бешанинка...
Утро доброе.
Честно,не знаю. Хотелось бы чтоб фунтяра был вменяемым и до экспиры отработал 3360,но люди уже бабло перебрасывают в майский и июньский контракты,а это значит диапазон расширяется от 26-29 до 35-36.
Я торгую локальные формации,а на опцы только посматриваю. Локальная формация указывает на 3222,там и тейк мой,это как бы синица в руках. Вижу Лесоруб туда же показал. В душе чо то не исключаю оттуда откат в 29-ю. Потому и упомянул про синицу.
А между тем Луневая бешанинка...
Как то лотом мало у тебя. Пункт дешёвый что ли. Я вот тоже лотом.
Понизу фунтяра кишки наматывает.
Кстати,у меня в рублях,мож у тебя в баксах.
Как то лотом мало у тебя. Пункт дешёвый что ли. Я вот тоже лотом.
Понизу фунтяра кишки наматывает.
Кстати,у меня в рублях,мож у тебя в баксах.
Ггггы
эт начало
2767, надеюсь
Ггггы
эт начало
2767, надеюсь
У любого начала есть завершение ;)
У любого начала есть завершение ;)
ага
вот только вопрос - где?