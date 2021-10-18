FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 83

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Lesorub:



У Вас сетка с равновесными ордерами по паре (не увеличиваются по мере удаления от т.р.)?

 

Смотрим, готовимся, работаем)))


 
sterva:

У Вас сетка с равновесными ордерами по паре (не увеличиваются по мере удаления от т.р.)?

Можно делать как угодно. Есть, допустим, 1 стандартный лот на 3% от депо. Вот и дробите хоть с увеличением, хоть равновесные выставляйте. Но..., в возможных разворотных зонах!!! Цена все равно придет к профиту.
 

на мое скромное мнение  10-ти летнего ребенка на форекс- сегодняшняя речь Карни - отправная точка разворота , которую так все ждали 

 Вперед на север- нас ждут несметные богатства 

 Пиастры... Пиастры... Пиастры.Мать вашу 

 Почему я должен тыкать носом зазнавшихся здесь  физиков и  "физиков" , химиков и "химиков" ,гуманитариев , на конец,  шарящих во в сем,  кроме одного- не  знающих    

 смотрю на вас - и мыслю, - вы не люди , вы - примитив  , ищущий даже не выгоду  для себя ,а  просто - опустить другого   ниже  себя , т.е. вы работаете не на подъем   себя,  а на опускание другого   

 
neitrino22:

на мое скромное мнение  10-ти летнего ребенка на форекс- сегодняшняя речь Карни - отправная точка разворота , которую так все ждали 

 Вперед на север- нас ждут несметные богатства 

 Пиастры... Пиастры... Пиастры.Мать вашу 

 Почему я должен тыкать носом зазнавшихся здесь  физиков и  "физиков" , химиков и "химиков" ,гуманитариев , на конец,  шарящих во в сем,  кроме одного- не  знающих    

 смотрю на вас - и мыслю, - вы не люди , вы - примитив  , ищущий даже не выгоду  для себя ,а  просто - опустить другого   ниже  себя , т.е. вы работаете не на подъем   себя,  а на опускание другого   

Я боюсь даже спросить. А к кому данные слова адресованы?

 
Aleksandr Yakovlev:

Я боюсь даже спросить. А к кому данные слова адресованы?

тихо не буди зверя а это он сам с собой )))) пиастры видимо помутили разум
 
5drakon:
тихо не буди зверя а это он сам с собой )))) пиастры видимо помутили разум

Хорошо  (сказал тихим шепотом). )))

 
neitrino22:

на мое скромное мнение  10-ти летнего ребенка на форекс- сегодняшняя речь Карни - отправная точка разворота , которую так все ждали 

 Вперед на север- нас ждут несметные богатства 

 Пиастры... Пиастры... Пиастры.Мать вашу 

 Почему я должен тыкать носом зазнавшихся здесь  физиков и  "физиков" , химиков и "химиков" ,гуманитариев , на конец,  шарящих во в сем,  кроме одного- не  знающих    

 смотрю на вас - и мыслю, - вы не люди , вы - примитив  , ищущий даже не выгоду  для себя ,а  просто - опустить другого   ниже  себя , т.е. вы работаете не на подъем   себя,  а на опускание другого   

Единолично бухаем? Это опасно.)))

 
Aleksandr Yakovlev:

Я боюсь даже спросить. А к кому данные слова адресованы?

Добрый вечер , Александр! Шутить изволили?  Тогда обозначте слово , после которого  я должен буду засмеяться. 

 
Unicornis:

Единолично бухаем? Это опасно.)))

приезжай во Вроцлав , разбавь компанию с некрасивыми польками.

 Novaja  подтянется , время зря не потеряеш .
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