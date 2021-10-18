FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 83
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Смотрим, готовимся, работаем)))
У Вас сетка с равновесными ордерами по паре (не увеличиваются по мере удаления от т.р.)?
на мое скромное мнение 10-ти летнего ребенка на форекс- сегодняшняя речь Карни - отправная точка разворота , которую так все ждали
Вперед на север- нас ждут несметные богатства
Пиастры... Пиастры... Пиастры.Мать вашу
Почему я должен тыкать носом зазнавшихся здесь физиков и "физиков" , химиков и "химиков" ,гуманитариев , на конец, шарящих во в сем, кроме одного- не знающих
смотрю на вас - и мыслю, - вы не люди , вы - примитив , ищущий даже не выгоду для себя ,а просто - опустить другого ниже себя , т.е. вы работаете не на подъем себя, а на опускание другого
на мое скромное мнение 10-ти летнего ребенка на форекс- сегодняшняя речь Карни - отправная точка разворота , которую так все ждали
Вперед на север- нас ждут несметные богатства
Пиастры... Пиастры... Пиастры.Мать вашу
Почему я должен тыкать носом зазнавшихся здесь физиков и "физиков" , химиков и "химиков" ,гуманитариев , на конец, шарящих во в сем, кроме одного- не знающих
смотрю на вас - и мыслю, - вы не люди , вы - примитив , ищущий даже не выгоду для себя ,а просто - опустить другого ниже себя , т.е. вы работаете не на подъем себя, а на опускание другого
Я боюсь даже спросить. А к кому данные слова адресованы?
Я боюсь даже спросить. А к кому данные слова адресованы?
тихо не буди зверя а это он сам с собой )))) пиастры видимо помутили разум
Хорошо (сказал тихим шепотом). )))
на мое скромное мнение 10-ти летнего ребенка на форекс- сегодняшняя речь Карни - отправная точка разворота , которую так все ждали
Вперед на север- нас ждут несметные богатства
Пиастры... Пиастры... Пиастры.Мать вашу
Почему я должен тыкать носом зазнавшихся здесь физиков и "физиков" , химиков и "химиков" ,гуманитариев , на конец, шарящих во в сем, кроме одного- не знающих
смотрю на вас - и мыслю, - вы не люди , вы - примитив , ищущий даже не выгоду для себя ,а просто - опустить другого ниже себя , т.е. вы работаете не на подъем себя, а на опускание другого
Единолично бухаем? Это опасно.)))
Я боюсь даже спросить. А к кому данные слова адресованы?
Добрый вечер , Александр! Шутить изволили? Тогда обозначте слово , после которого я должен буду засмеяться.
Единолично бухаем? Это опасно.)))
приезжай во Вроцлав , разбавь компанию с некрасивыми польками.Novaja подтянется , время зря не потеряеш .