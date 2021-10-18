FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 536

за два дня затишья Евро тихой сапой подползает к сигналу на покупку.

поосторожнее - движение по евре может много чего обломать понаоткрытое за пон.вт.

 

Не знаю как все, а я купил с небольшим стопом.

Все, закрыл в нуль. Что то не идет наверх.

 
пинка ей ;)
 

Если бы Ремарк был трейдером, то про пн-вт-ср, уже начал-бы писать "3 дня тупизны"


вот теперь - должна пойти. правда она меня достала EURUSDH2

EURUSDH2

 
Парни-форумчане, хорош фунт гнать против рынка, у меня маржа не резиновая :)
Завируха


Что означает против рынка?
 
Против меня конечно, сговорились.

 
А против рынка это куда?)))

Всем привет.

