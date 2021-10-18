FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 7
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
В пятницу на Евре нарисовали двойной аукцион на Н1.
Цена будет и там, и там:
И перспектива 2019 года:
Идет отработка целей по КИВИ:
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019
Lesorub, 2019.01.03 12:09
NZDUSD:
КУКЛ дарит бабло всем желающим...
В пятницу на Евре нарисовали двойной аукцион на Н1.
Цена будет и там, и там:
И перспектива 2019 года:
Как на счет енки?
Ерва будет 1.1725 с боольшой вероятностью (скопление ордеров на продажу там было).
В пнд посмотю еще раз. А вот низы не знаю, но думаю ниже 1.1305 не уйдет.)
Идет отработка целей по КИВИ:
Изначально картинка по киви означала, что цена будет и там и там.
Совсем не напрягаемся и берем профит 6496?
Изначально картинка по киви означала, что цена будет и там и там.
Совсем не напрягаемя и берем профит 6496?
На Киви односторонние палки нарисованы. Т.е. паттерн в бай. Но, не забываю при этом о возможном загоне в противоход. Как на Канадце...
Односторонние? Это как?
Кстати по оанде у меня вообще безумная цифра на данный момент выше 0.741при возможном(маловероятном) загоне к 0.655
Есть по енке? У меня выходит очень маленькая вероятность "загона" чуть ниже 106.6 с обязательнам посещением 111.5
В пятницу на Евре нарисовали двойной аукцион на Н1.
Односторонние? Это как?
Кстати по оанде у меня вообще безумная цифра на данный момент выше 0.741при возможном(маловероятном) загоне к 0.655
Есть по енке? У меня выходит очень маленькая вероятность "загона" чуть ниже 106.6 с обязательнам посещением 111.5
Есть по енке? У меня выходит очень маленькая вероятность "загона" чуть ниже 106.6 с обязательнам посещением 111.5
Вот картинка:
Ошибка! 143.19 не взяли!!!
Потому цена на Ене продолжит снижение до перелоя с целью 104.59 - 104.27 ...
Существуют ли признаки (по опыту) куда двинется сначала?
Здесь 50х50. Именно в двустороннем аукционе.
Можно попробовать поставить на уровне 50% от высоты палок Buy limit и Sell stop c зазором, ну пусть будет в 10 пунктов.
То есть, получим положительный лок при движении либо туда, либо сюда
А так как предполагаем, что цена будет и там и там, то на краях выставляем лимиты.
Таким образом, фиксируем прибыль и от хода в низ и от хода в верх.
Исключая при этом угадайку.
Единственное, нужно терпение при таком подходе...