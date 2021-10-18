FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 7

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В пятницу на Евре нарисовали двойной аукцион на Н1.

Цена будет и там, и там:


И перспектива 2019 года:


 

Идет отработка целей по КИВИ:

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FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019

Lesorub, 2019.01.03 12:09

                                                                                      NZDUSD:

                                                            КУКЛ дарит бабло всем желающим...  


 
Lesorub:

В пятницу на Евре нарисовали двойной аукцион на Н1.

Цена будет и там, и там:


И перспектива 2019 года:


Как на счет енки?

Ерва будет 1.1725 с боольшой вероятностью (скопление ордеров на продажу там было).

В пнд посмотю еще раз. А вот низы не знаю, но думаю ниже 1.1305 не уйдет.) 

 
Lesorub:

Идет отработка целей по КИВИ:


Изначально картинка по киви означала, что цена будет и там и там.

Совсем не напрягаемся и берем профит 6496? 

 
sterva:

Изначально картинка по киви означала, что цена будет и там и там.

Совсем не напрягаемя и берем профит 6496? 

На Киви односторонние палки нарисованы. Т.е. паттерн в бай. Но, не забываю при этом о возможном загоне в противоход. Как на Канадце...
 
Lesorub:
На Киви односторонние палки нарисованы. Т.е. паттерн в бай. Но, не забываю при этом о возможном загоне в противоход. Как на Канадце...

Односторонние? Это как?

Кстати по оанде у меня вообще безумная цифра на данный момент выше 0.741при возможном(маловероятном) загоне к 0.655

Есть по енке? У меня выходит очень маленькая вероятность "загона"  чуть ниже 106.6 с обязательнам посещением 111.5

 
Lesorub:

В пятницу на Евре нарисовали двойной аукцион на Н1.

Существуют ли признаки (по опыту) куда двинется сначала?
 
sterva:

Односторонние? Это как?

Кстати по оанде у меня вообще безумная цифра на данный момент выше 0.741при возможном(маловероятном) загоне к 0.655

Есть по енке? У меня выходит очень маленькая вероятность "загона"  чуть ниже 106.6 с обязательнам посещением 111.5

По Ене картина принципиально не изменилась. Цели все те же... Дома буду, посмотрю точнее.
 
sterva:

Есть по енке? У меня выходит очень маленькая вероятность "загона"  чуть ниже 106.6 с обязательнам посещением 111.5

Вот картинка:


Ошибка! 143.19 не взяли!!!

Потому цена на Ене продолжит снижение до перелоя с  целью 104.59 - 104.27 ...

 
Anzhela Sityaeva:
Существуют ли признаки (по опыту) куда двинется сначала?

Здесь 50х50. Именно в двустороннем аукционе.

Можно попробовать поставить на уровне 50% от высоты палок Buy limit и Sell stop c зазором, ну пусть будет в 10 пунктов.

То есть, получим положительный лок при движении либо туда, либо сюда

А так как предполагаем, что цена будет и там и там, то на краях выставляем лимиты.

Таким образом, фиксируем прибыль и от хода в низ и от хода в верх.

Исключая при этом угадайку.

Единственное, нужно терпение при таком подходе...       

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