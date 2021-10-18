FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 29

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Anzhela Sityaeva:
GBP/USD

Можешь прям сейчас продавать и второй бай лимит от 2920. Стоп 2975.

Прибыль лови в районе 2600 )))

[Удален]  
wall_street21m:

мои продажи 1.1529,1.1382. ( тут интерес крупного капитала) цель 1.1307.  При подходе к 1.1307 буду наблюдать за инструментом. Если крупный капитал подтвердит свой интерес удержания 1.1307 то буду покупать вместе с ним. Если же инструмент пойдет выше 1.1382 и закроет день выше этой цены,то буду закрывать продажи,и ждать точку входа по 1.1382.

По GBP/USD продажи будут после подтверждения 1.2920 . Цель 1.2795,1.2707

По XAU/USD продажи от 1295. цель 1260.

пока смотрю по GBP/USD  вниз до 1.2795.  В моменте торгов могут быть изменения. 

Файлы:
GBPUSDH4.png  21 kb
 
Aleksandr Yakovlev:

Можешь прям сейчас продавать и второй бай лимит от 2920. Стоп 2975.

Прибыль лови в районе 2600 )))

У нас похожее направление, но интересен подход wall_street21m...
 
Anzhela Sityaeva:
У нас похожее направление, но интересен подход wall_street21m...

Все, прошу прошения. Молчу.

[Удален]  
Anzhela Sityaeva:
У нас похожее направление, но интересен подход wall_street21m...

по gbp/usd написал выше.

 
Aleksandr Yakovlev:

Всем привет. Возможно будет так)))

Чо та сильно ты её вверх загнал ;)
 
Renat Akhtyamov:
Чо та сильно ты её вверх загнал ;)

Так интересно ей там побывать. Вот и крадется туда по маненьку.)))

 
Aleksandr Yakovlev:

Так интересно ей там побывать. Вот и крадется туда по маненьку.)))

к твоей отложке, да?

;)

 
Renat Akhtyamov:

к твоей отложке, да?

;)

Агаааа)

 
Aleksandr Yakovlev:

Можешь прям сейчас продавать и второй бай лимит от 2920. Стоп 2975.

Прибыль лови в районе 2600 )))

Мне кажется что с фунтом на неделю застряли, выставить отложки забыть и отдохнуть.


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