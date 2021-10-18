FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 29
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GBP/USD
Можешь прям сейчас продавать и второй бай лимит от 2920. Стоп 2975.
Прибыль лови в районе 2600 )))
мои продажи 1.1529,1.1382. ( тут интерес крупного капитала) цель 1.1307. При подходе к 1.1307 буду наблюдать за инструментом. Если крупный капитал подтвердит свой интерес удержания 1.1307 то буду покупать вместе с ним. Если же инструмент пойдет выше 1.1382 и закроет день выше этой цены,то буду закрывать продажи,и ждать точку входа по 1.1382.
По GBP/USD продажи будут после подтверждения 1.2920 . Цель 1.2795,1.2707
По XAU/USD продажи от 1295. цель 1260.
пока смотрю по GBP/USD вниз до 1.2795. В моменте торгов могут быть изменения.
Можешь прям сейчас продавать и второй бай лимит от 2920. Стоп 2975.
Прибыль лови в районе 2600 )))
У нас похожее направление, но интересен подход wall_street21m...
Все, прошу прошения. Молчу.
У нас похожее направление, но интересен подход wall_street21m...
по gbp/usd написал выше.
Всем привет. Возможно будет так)))
Чо та сильно ты её вверх загнал ;)
Так интересно ей там побывать. Вот и крадется туда по маненьку.)))
Так интересно ей там побывать. Вот и крадется туда по маненьку.)))
к твоей отложке, да?
;)
к твоей отложке, да?
;)
Агаааа)
Можешь прям сейчас продавать и второй бай лимит от 2920. Стоп 2975.
Прибыль лови в районе 2600 )))
Мне кажется что с фунтом на неделю застряли, выставить отложки забыть и отдохнуть.