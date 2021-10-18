FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 214

5drakon:
wiktar 2019.05.04 19:09   RU

Eсли Вам интересны мои скрины,то их очень много у меня в инстаграмме.Стараюсь каждую сделку показать и сопроводить комментарием


 ВО ПОЛНОСТЬЮ ВОССКРЕС

Птица Феникс)) Вот по этой причине я не любитель форумов) Как только что то начинаешь показывать то,что несет угрозу прибыли кухням или фрилансерам разработчикам софта,то сразу бан,и без предупреждения))) 
 

Шо кому индикатори говорят или еще что то?

EURUSDDaily.pngEURUSDH1.png

 

Мой сценарий 

Продавать евро по

1.1200

1.1215

1.1240

1.1260

Чем  више тем больше прибиль и лот.

Хотя 1.1300

Но 1.1420 ето уже серьйозние продажи

А стопи нас спасут, и стопи не большиие.

usd/cad хороший 

 

"Крупный капитал" никуда не прячется. На сайте чикагской биржи видно где будет его движение.

03.05.2019г., т.е. вчера в пятницу прошли объёмы, 07.06.2019г., в такую же пятницу(они повторяются) пройдут аналогично большие объёмы. Проверим через месяц, какое будет движение. В течении месяца гуляют объёмы поменьше.

Табличек там много, открытый интерес, объёмы, их изменения, уровни, сроки, проценты и др., можно поизучать. Сроки экспирации есть там же.


вы увидели объемы как всегда после того как они пошли.Вы могли бы с уверенностью сказать что в этот день и час пойдут объемы  на шорты или лонги?  Зачем ждать месяц? отмотайте график назад и посмотрите. Понимаете в чем суть, крупный капитал не выкидывает крупный объем сразу всем на обозрение.Иначе цена от него уйдет и его поза наберется по наихудшей цене. Я все это в этой ветке на примере яблок рассказывал))  То что мы видим в отчетности это суммированный объем всех участников рынка, у которых противоположный интерес друг к другу. Практически в каждой компании которая торгуется на фонде есть крупный держатель акций,который будет яро блюсти свои интересы. Покупать там где нужна поддержка и продавать там где нужно сопротивление. Тоже происходит и на валютном рынке. Например у компании Coca cola есть трейдеры которые торгуют на фонде и на товарной бирже( для закупки сырья )и на валютном рынке для закупки /продажи валюты. Являются ли они крупным капиталом? думаю что да. Но у них нет интереса спекулировать. А их объемы мы тоже видим в отчетности торгов на листе биржи. Нам важно найти тот крупный капитал который спекулирует,который извлекает доход на колебаниях курса.Вот именно он очень умело скрывает свои следы.
 

Все верно они уже купили.

Че уже после них покупать.

Кому тогда продать?

Нужно покупать с ними.

Например евро: купить по 1.1140-50 когда толпа будет продавать после снижения. 

Стоп и лот не большой

Сигнал по торг.системе остался без изменений. За выходные софт обработает новые данные, может что поменяет в настройках. И напоминаю- скрины работы нейро не для реальных торгов, так как стратегия не содержит стоп лоссы и тейк профит и не содержит фильтров. Система торгует день,после закрытия  сессии по необходимости делает самообучение. 
qwen90:

Все верно они уже купили.

Че уже после них покупать.

Кому тогда продать?

Нужно покупать с ними.

Например евро: купить по 1.1140-50 когда толпа будет продавать после снижения. 

Стоп и лот не большой

Надеюсь мы сможем увидеть скрины вашей сделки по этим ценам)
 
wiktar:
Сигнал по торг.системе остался без изменений. За выходные софт обработает новые данные, может что поменяет в настройках. И напоминаю- скрины работы нейро не для реальных торгов, так как стратегия не содержит стоп лоссы и тейк профит и не содержит фильтров. Система торгует день,после закрытия  сессии по необходимости делает самообучение. 
последняя красная свеча - это чо?
Renat Akhtyamov:
последняя красная свеча - это чо?
через плечо) Это реал тайм свеча. данные  с терминала в онлайн режиме поступают в программу,программа рисует график где последний бар который еще не закрыт,и двигается- красного цвета. 
