FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 214
Eсли Вам интересны мои скрины,то их очень много у меня в инстаграмме.Стараюсь каждую сделку показать и сопроводить комментарием
ВО ПОЛНОСТЬЮ ВОССКРЕС
Шо кому индикатори говорят или еще что то?
Мой сценарий
Продавать евро по
1.1200
1.1215
1.1240
1.1260
Чем више тем больше прибиль и лот.
Хотя 1.1300
Но 1.1420 ето уже серьйозние продажи
А стопи нас спасут, и стопи не большиие.
usd/cad хороший
"Крупный капитал" никуда не прячется. На сайте чикагской биржи видно где будет его движение.
03.05.2019г., т.е. вчера в пятницу прошли объёмы, 07.06.2019г., в такую же пятницу(они повторяются) пройдут аналогично большие объёмы. Проверим через месяц, какое будет движение. В течении месяца гуляют объёмы поменьше.
Табличек там много, открытый интерес, объёмы, их изменения, уровни, сроки, проценты и др., можно поизучать. Сроки экспирации есть там же.
Все верно они уже купили.
Че уже после них покупать.
Кому тогда продать?
Нужно покупать с ними.
Например евро: купить по 1.1140-50 когда толпа будет продавать после снижения.
Стоп и лот не большой
Сигнал по торг.системе остался без изменений. За выходные софт обработает новые данные, может что поменяет в настройках. И напоминаю- скрины работы нейро не для реальных торгов, так как стратегия не содержит стоп лоссы и тейк профит и не содержит фильтров. Система торгует день,после закрытия сессии по необходимости делает самообучение.
последняя красная свеча - это чо?