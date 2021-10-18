FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 319
Наверное как и все имею в виду человека который манипулирует другими ради удовлетворения своих страстей властолюбия, славолюбия и т.д.
Они очень хорошо маскируются, но выдают себя в некоторых ситуациях.
Наверное, не совсем правильно по какой-то своей ситуации судить обо всем мире... Команда, это не рабство (где за зп, ипотеку, есть начальник и тп), тут люди объединены общими целями и пока это так - они вместе, если это меняется люди расстаются, все просто.
Обычно овцы не видят волков ;)Эту ситуацию и выражение придумал не я, старо как мир.
Я не про волков и/или овец, я лишь в скользь обмолвилась про команду, мол я в этой теме со своей стороны не одна и у меня есть поддержка, а вы тут целую полемику развели видимо на горьком личном опыте, сочувствую...
И вообще, давайте лучше про торговлю, про другое и так достаточно вокруг.
Время покажет прочность вашей команды, на которую вы так уповаете.
Это коллектив, а команда это единомышленники... это на всю жизнь - и детям, и внукам...
во вроде пошол загон овец
Так вроде как быки и медведи...?
а тут кому как нравиться ))) можно акулы и пискари
