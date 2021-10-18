FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 319

Nikolai Krylov:

Наверное как и все имею в виду человека который манипулирует другими ради удовлетворения своих страстей властолюбия, славолюбия и т.д. 

Они очень хорошо маскируются, но выдают себя в некоторых ситуациях. 

Наверное, не совсем правильно по какой-то своей ситуации судить обо всем мире... Команда, это не рабство (где за зп, ипотеку, есть начальник и тп), тут люди объединены общими целями и пока это так - они вместе, если это меняется люди расстаются, все просто.
 
Anzhela Sityaeva:
Обычно овцы не видят волков ;)

Эту ситуацию и выражение придумал не я, старо как мир.
 
Nikolai Krylov:

Обычно овцы не видят волков ;)

Я не про волков и/или овец, я лишь в скользь обмолвилась про команду, мол я в этой теме со своей стороны не одна и у меня есть поддержка, а вы тут целую полемику развели видимо на горьком личном опыте, сочувствую...

И вообще, давайте лучше про торговлю, про другое и так достаточно вокруг.

 
Anzhela Sityaeva:
Время покажет прочность вашей команды, на которую вы так уповаете.

 
Anzhela Sityaeva:
Это коллектив, а команда это единомышленники... это на всю жизнь - и детям, и внукам...


 
волки закинули прикормку но овцы что-то не ведутся овцы ходят вокруг побаиваются кушать )))    волки ждут
 
во вроде пошол загон овец
 
5drakon:
Так вроде как быки и медведи...?
 
Anzhela Sityaeva:
а тут кому как нравиться )))   можно акулы и пискари

 
5drakon:

а тут кому как нравиться )))   можно акулы и пискари

Все хорошо, лишь бы в плюс!
