FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 509

Новый комментарий
 
По Евро 10 п вниз перед сном ,на 1.1063...
 
А что за движуха началась только что?
 
Гуру, что с Йеной? Откуда движ?
 
Гуру это перебор ,но Йена вниз на 107.90 идет.Ночью EURJPY развернулась вверх на 121.45 ,сегодня должна дойти и затем вниз на 120.11 
 
Шпилька  вниз по Франку похоже начинается на 0.9040 
 

Всем привет. Сделки завершенные и вновь открытые)))


 
Что происходит с йеной?... Откуда новостная свеча, если новости не было...
[Удален]  

пора уже вверх EURUSDH4

EURUSDH4

 
Aleksandr Klapatyuk:

пора уже вверх EURUSDH4


Немного вниз до 1,10720, а там надо посмотреть)))

 
Ivan Butko:
Что происходит с йеной?... Откуда новостная свеча, если новости не было...

Причин не знаю. Индикатор в подвале белая в точечку линия показывает внушительное падение йены без разворота.

EURJPY_H1_1

1...502503504505506507508509510511512513514515516...579
Новый комментарий