FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 509
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Всем привет. Сделки завершенные и вновь открытые)))
пора уже вверх EURUSDH4
пора уже вверх EURUSDH4
Немного вниз до 1,10720, а там надо посмотреть)))
Что происходит с йеной?... Откуда новостная свеча, если новости не было...
Причин не знаю. Индикатор в подвале белая в точечку линия показывает внушительное падение йены без разворота.