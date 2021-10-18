FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 326

Nikolai Krylov:
А ниже цели есть?

Куда же без них?

Цель - загон в противоход - истинное движение (кидалово)...


 
Unicornis:

Доля долларовых расчетов РФ-Китай очень мала - на погрешность расчетов мирового ВВП не влияет. А вот Китайская биржа с золотом очень даже, но что то нет новостного фона на эту тему.

дай людям закрепить (отметить) это дело, потом начать первые расчеты в нацвалютах 

доллар, например, должен почувствовать, что его больше чем надо

и тогда банки уронят на покупку бакса цену, причем с каждым днем все ниже и ниже...

инфлейшен бакса - это укрепление нацвалют, причем не только рубля и юаня

 
Lesorub:

спасибо!

евро/фунт продал, по киви ищу точку входа.

 
Renat Akhtyamov:

юань, как ценная для меня валюта, понизилась к рублю очень сильно за неделю, в сравнении с понижением доллара.

думаю можно ожидать и дальнейшего снижения юань/руб., до 8-7р, в идеале 5 р.

 
Renat Akhtyamov:

Курс юань-рубль может рассчитываться исходя из стоимости фантиков от конфет "буратино"(такие конфеты-батончики), а курс юань-доллар будет определятся большими дядьками исходя из торговых отношений, в которых США потребитель а Китай производитель. Тоже самое, Гандурас и РФ могут по любому своему курсу производить расчеты за бананы, однако Гандурас с США будет рассчитываться в долларах, и чем меньше Гандурас будет проводить расчетов в долларах тем не выгодней для него будут выставлять курс к доллару.

Чтобы что-то из этой затеи(нац валюты) вышло, необходимо чтобы в Гандурасе, РФ, Пакистане, Индии, Китае был массовый слой потребителей средств удобств, комфорта и роскоши. Однако все основные потребители пока сидят в США, Канаде, Европе, Австралии, Саудиты(и аналогичные). Теоретически, в Китае может появиться слой потребителей, но с учетом того что безработный бомж в США покупает айфон и особо не парится о жизни, то у безработного бомжа из Китая подобного пока не предвидится в ближайшие 100лет. США на постоянной основе импортирует мотивированное на другую жизнь население, что в конечном счете снижает интеллектуальный потенциал и технологические возможности "'экспортирующих" население стран, которые остаются с тупыми ботами и очень богатыми. Богатая(коррумпированная и т.д.) прослойка этих стран будет продолжать инввестировать свои непосильно нажитые накопления в экономику США...а безработный бомж в США продолжит тешить себя технологическими новинками/гаджетами.

Не сложно догадаться, что США купив какие-то ресурсы(у тех стран) несет расходы, а получая инвестиции в свою экономику от богатых прослоек (тех стран), имеет эти ресурсы(с учетом уровня жизни населения тех стран) практически на халяву. Аналогичные потуги делала Европа, но тут брексит/хрексит и бабло опять потекло в США.

Имхо, что-то существенно изменится если будет третья мировая война, прилетят инопланетяне/ктулху и все захавают, реинкарнация Сталина. 

 
Unicornis:

Не не надо Сталина... и пускай лучше амерские бомжи с гаджетами воюют...а мы как нибудь по старинке на хлебе и воде с картошкой - нам много не надо, лишь бы к нам не лезли...но мир завсегда спасем...

 
Сергей Криушин:

Нууу, по старинке это икра красная, икра черная, икра заморская кабачковая(с). ;)

Я за инопланетян - хоть какое-то разнообразие. 

 

AUDUSD

коррект


 
Unicornis:

Нищий идет по деревне, побирается 

стучит в крайний дом к вдовушке

она сразу орет - тебе чего, трахаться,

нет - отвечает - мне бы хлебушка...

 

хочу обсудить с Лесорубум его 

купил на против прогноза по 

может развернуться

