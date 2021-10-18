FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 406
у меня было про еву
фунта не торгую пока
Фунт пока тоже не интересен. Евру сейчас начну скупать. Явно лишнего загоняют.)
вот удобная утилита - для ручной торговли.
Закрылся ГЭП по Ене:) Закрываю позиции.
И этот ГЭП закрылся:) Закрываю позиции:)
И этот ГЭПзакрылся:) Закрываю позиции:)
Завтра не будет ГЭПа, что будем делать???
Ответа не надо...
Работать по плану!
Теперь по парам: Лунь - селл!
Ена - селл!
Евра - бай!
Кому не надо, ловим ГЭПы...
Ну, или скрипим зубами:
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019
EgorKim, 2019.09.16 17:41
Было б чем пользоваться.
Пол года не отработанные цели по фунту говорите?)
Да и EURGBP у вас судя повсему лосик.
В общем спасибо за систему которая "работает из покон веков"
Грааль типа как у лесоруба,-"когда то будет отскок")))
Для затравки на изыскания...