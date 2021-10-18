FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 406

Новый комментарий
 
Renat Akhtyamov:

у меня было про еву

фунта не торгую пока

Фунт пока тоже не интересен. Евру сейчас начну скупать. Явно лишнего загоняют.)

 
По киви кто- нибудь торгует? 
[Удален]  

вот удобная утилита - для ручной торговли

Файлы:
Obj_Trade_command.mq5  148 kb
 
Франк вниз может сходить на 0.9850 а затем вверх на 1.17  снаружи происходит что то серьезное...
[Удален]  
Aleksandr Praslov:


Закрылся ГЭП по Ене:) Закрываю позиции.

И этот ГЭП закрылся:) Закрываю позиции:)

 
Aleksandr Praslov:

И этот ГЭПзакрылся:) Закрываю позиции:)

Завтра не будет ГЭПа, что будем делать???   

 

Ответа не надо...

Работать по плану!


 

Теперь по парам: Лунь - селл!

                              Ена -   селл!

                              Евра - бай!

Кому не надо, ловим ГЭПы...

 

Ну, или скрипим зубами:

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019

EgorKim, 2019.09.16 17:41

Было б чем пользоваться.

Пол года не отработанные цели по фунту говорите?)

Да и EURGBP у вас судя повсему лосик.

В общем спасибо за систему которая "работает из покон веков"

Грааль типа как у лесоруба,-"когда то будет отскок")))


 

Для затравки на изыскания...



1...399400401402403404405406407408409410411412413...579
Новый комментарий