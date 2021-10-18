FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 52
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Ну вставить у вас получилось), а теперь немного комментариев к вставленному изображению.
да видим лоты у вас серьезные стоят
А причём здесь объёмы ? или вы хотите пообсуждать мою состоятельность ?
Пока лепил предыдущий скрин, тут ОПА )
Еньку зря покупаешь.
Еньку зря покупаешь.
Она зависла с прошлого года ))) я не люблю стопов )))
я в ноябре дважды обнулялся из-за попытки прощить на неделю рынок. Теперь только внутридневка и без стопов. Висяки ? вон фунтик с 25 января висел в минусах, а тут раз, и дело поправилось )
Думаю с еной будет приблизительно так же. Дело случая и терпения.
На агрессивной торговле с рисками из нолей, в девять раз поднял депозит. Риски правда постепенно увеличивал... и оч редко закрывал в минусах сделки.
Она зависла с прошлого года ))) я не люблю стопов )))
я в ноябре дважды обнулялся из-за попытки прощить на неделю рынок. Теперь только внутридневка и без стопов. Висяки ? вон фунтик с 25 января висел в минусах, а тут раз, и дело поправилось )
Думаю с еной будет приблизительно так же. Дело случая и терпения.
На агрессивной торговле с рисками из нолей, в девять раз поднял депозит. Риски правда постепенно увеличивал... и оч редко закрывал в минусах сделки.
тогда по вашей тс нужно написать советник
тогда по вашей тс нужно написать советник
Она зависла с прошлого года ))) я не люблю стопов )))
я в ноябре дважды обнулялся из-за попытки прощить на неделю рынок. Теперь только внутридневка и без стопов. Висяки ? вон фунтик с 25 января висел в минусах, а тут раз, и дело поправилось )
Думаю с еной будет приблизительно так же. Дело случая и терпения.
На агрессивной торговле с рисками из нолей, в девять раз поднял депозит. Риски правда постепенно увеличивал... и оч редко закрывал в минусах сделки.
Если нужен совет, слушай. Агрессивная торговля приводит рано или поздно к сливу.
Это факт. Совет: С увеличением депозита , уменьшай риск на сделку. Выведи вложенное.
Я понимаю, сумма небольшая и хочется все и сразу. Не так давно сам таким же был.
На рынке такое не прокатит.
И все таки стопы используй, но это конечно твое дело.
Я понял еще, маленький депозит очень легко разгонять.
Нет, это мой риск, моя интуиция, и мои наблюдения. Если банкрот, то только я, а не сотни последователей...
Енька кстати до 108 фигуры пойдет. Не выдержишь.
Если нужен совет, слушай. Агрессивная торговля приводит рано или поздно к сливу.
Это факт. Совет: С увеличением депозита , уменьшай риск на сделку. Выведи вложенное.
Я понимаю, сумма небольшая и хочется все и сразу. Не так давно сам таким же был.
На рынке такое не прокатит.
И все таки стопы используй, но это конечно твое дело.
Я понял еще, маленький депозит очень легко разгонять.
Согласен на все сто про разгон и сокращение риска.
И с последующим сокращением согласен. к тому и иду,прибыль останется риски сократятся, да и колличество сделок сократится.
Я вчера по рейтинговым сигналам пробежался, по истории ихней и пр. меня удивляет, как , люди с депозитом в пятёрку американских фантиков совершают сделки с прибылью в 30-80 центов?
Лучше бы в пар с поломаными атракционами сходили, риск и потери те же, только есть ещё шанс получить удовольствие )
Согласен на все сто про разгон и сокращение риска.
И с последующим сокращением согласен. к тому и иду,прибыль останется риски сократятся, да и колличество сделок сократится.
Я вчера по рейтинговым сигналам пробежался, по истории ихней и пр. меня удивляет, как , люди с депозитом в пятёрку американских фантиков совершают сделки с прибылью в 30-80 центов?
Лучше бы в пар с поломаными атракционами сходили, риск и потери те же, только есть ещё шанс получить удовольствие )
Смотри.