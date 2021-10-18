FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 52

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Vitaly Muzichenko:

Ну вставить у вас получилось), а теперь немного комментариев к вставленному изображению.

Коментариев я добавлять не буду. Просто наблюдаю за графиками. Единственное что скажу, таких движений я не видел давненько. Пока что падает. Стремительно..
5drakon:

да видим лоты у вас серьезные стоят

А причём здесь объёмы ? или вы хотите пообсуждать мою состоятельность ?

 
timur1982:

Пока лепил предыдущий скрин, тут ОПА )


Еньку зря покупаешь.

 
может сегодня повезет если фунт вытянит а завтра слив с такими лотами гарантирован а состоятельность это твое и тебе с этим жить мне лично все равно как-то так
 
Aleksandr Yakovlev:

Еньку зря покупаешь.

Она зависла с прошлого года ))) я не люблю стопов )))
я в ноябре дважды обнулялся из-за попытки прощить на неделю рынок. Теперь только внутридневка и без стопов. Висяки ? вон фунтик с 25 января висел в минусах, а тут раз, и дело поправилось )

Думаю с еной будет приблизительно так же. Дело случая и терпения. 

На агрессивной торговле с рисками из нолей, в девять раз поднял депозит. Риски правда постепенно увеличивал... и оч редко закрывал в минусах сделки.

 
timur1982:

Она зависла с прошлого года ))) я не люблю стопов )))
я в ноябре дважды обнулялся из-за попытки прощить на неделю рынок. Теперь только внутридневка и без стопов. Висяки ? вон фунтик с 25 января висел в минусах, а тут раз, и дело поправилось )

Думаю с еной будет приблизительно так же. Дело случая и терпения. 

На агрессивной торговле с рисками из нолей, в девять раз поднял депозит. Риски правда постепенно увеличивал... и оч редко закрывал в минусах сделки.

тогда по вашей тс нужно написать советник

 
5drakon:

тогда по вашей тс нужно написать советник

Нет, это мой риск, моя интуиция, и мои наблюдения. Если банкрот, то только я, а не сотни последователей...
 
timur1982:

Она зависла с прошлого года ))) я не люблю стопов )))
я в ноябре дважды обнулялся из-за попытки прощить на неделю рынок. Теперь только внутридневка и без стопов. Висяки ? вон фунтик с 25 января висел в минусах, а тут раз, и дело поправилось )

Думаю с еной будет приблизительно так же. Дело случая и терпения. 

На агрессивной торговле с рисками из нолей, в девять раз поднял депозит. Риски правда постепенно увеличивал... и оч редко закрывал в минусах сделки.

Если нужен совет, слушай. Агрессивная торговля приводит рано или поздно к сливу.

Это факт. Совет: С увеличением депозита , уменьшай риск на сделку. Выведи вложенное. 

Я понимаю, сумма небольшая и хочется все и сразу.  Не так давно сам таким же был.

На рынке такое не прокатит.

И все таки стопы используй, но это конечно твое дело.

Я понял еще, маленький депозит очень легко разгонять.

 
timur1982:
Нет, это мой риск, моя интуиция, и мои наблюдения. Если банкрот, то только я, а не сотни последователей...

Енька кстати до 108 фигуры пойдет. Не выдержишь.

 
Aleksandr Yakovlev:

Если нужен совет, слушай. Агрессивная торговля приводит рано или поздно к сливу.

Это факт. Совет: С увеличением депозита , уменьшай риск на сделку. Выведи вложенное. 

Я понимаю, сумма небольшая и хочется все и сразу.  Не так давно сам таким же был.

На рынке такое не прокатит.

И все таки стопы используй, но это конечно твое дело.

Я понял еще, маленький депозит очень легко разгонять.

Согласен на все сто про разгон и сокращение риска.

И с последующим сокращением согласен. к тому и иду,прибыль останется риски сократятся, да и колличество сделок сократится.

Я вчера по рейтинговым сигналам пробежался, по истории ихней и пр. меня удивляет, как , люди с депозитом в пятёрку американских фантиков совершают сделки с прибылью в 30-80 центов?

Лучше бы в пар с поломаными атракционами сходили, риск и потери те же, только есть ещё шанс получить удовольствие )

 
timur1982:

Согласен на все сто про разгон и сокращение риска.

И с последующим сокращением согласен. к тому и иду,прибыль останется риски сократятся, да и колличество сделок сократится.

Я вчера по рейтинговым сигналам пробежался, по истории ихней и пр. меня удивляет, как , люди с депозитом в пятёрку американских фантиков совершают сделки с прибылью в 30-80 центов?

Лучше бы в пар с поломаными атракционами сходили, риск и потери те же, только есть ещё шанс получить удовольствие )

Смотри.


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