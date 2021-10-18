FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 65
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GBPCAD я поставил на sell. потом посмотрим)
пока профит 90$. Может уже пора забирать?!!
какой уровень поддержки? пока также идёт вниз ... 120$ ..до 1.7090 пп ?
По DJIUDS сейчас поймал лонг на 300п
До коле линия сопротивления?
уже 600п...
Ладно позакрывал GBPCAD на профите 100$
А DJIUDS на 500$. Не стал передерживать)
Подскажите, а как картинки сразу в текст вставлять?
(а то у меня только только как вложения)
Ладно позакрывал GBPCAD на профите 100$
А DJIUDS на 500$. Не стал передерживать)
Подскажите, а как картинки сразу в текст вставлять?
(а то у меня только только как вложения)
Скрин делайте со страницы, или нужного куска, и выкладывайте.
Скрин делайте со страницы, и выкладывайте.
понятно. но вроде до этого так пробовал, почему то не получалось
ладно разберусь
понятно. но вроде до этого так пробовал, почему то не получалось
ладно разберусь
Ладно позакрывал GBPCAD на профите 100$
А DJIUDS на 500$. Не стал передерживать)
Подскажите, а как картинки сразу в текст вставлять?
(а то у меня только только как вложения)
пробуйте )
пробуйте )
нт картиночки в списке ...
Вы уже второй кого Я знаю, у кого нет этой иконки. Чудеса однако(