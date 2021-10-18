FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 65

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Shurikon:
GBPCAD я поставил на sell. потом посмотрим)

пока профит 90$. Может уже пора забирать?!! 

какой уровень поддержки? пока также идёт вниз ... 120$ ..

до 1.7090 пп ?
Файлы:
2019-02-04_23-42-08.png  79 kb
 

По DJIUDS сейчас поймал лонг на 300п

До коле линия сопротивления?

уже 600п... 

Файлы:
2019-02-04_23-58-34.png  76 kb
 

Ладно позакрывал GBPCAD на профите 100$

А DJIUDS на 500$. Не стал передерживать)

Подскажите, а как картинки сразу в текст вставлять?

(а то у меня только только как вложения)

 
Shurikon:

Ладно позакрывал GBPCAD на профите 100$

А DJIUDS на 500$. Не стал передерживать)

Подскажите, а как картинки сразу в текст вставлять?

(а то у меня только только как вложения)

Скрин делайте со страницы, или нужного куска, и выкладывайте.

 
Konstantin Nikitin:

Скрин делайте со страницы, и выкладывайте.

понятно. но вроде до этого так пробовал, почему то не получалось

ладно разберусь

 
Shurikon:

понятно. но вроде до этого так пробовал, почему то не получалось

ладно разберусь

 
Shurikon:

Ладно позакрывал GBPCAD на профите 100$

А DJIUDS на 500$. Не стал передерживать)

Подскажите, а как картинки сразу в текст вставлять?

(а то у меня только только как вложения)



пробуйте )

 
timur1982:


пробуйте )

нт картиночки в списке ...
Файлы:
2019-02-05_00-29-34.png  7 kb
 
Konstantin Nikitin:
в списке выбора нет ...
Файлы:
2019-02-05_00-29-34.png  7 kb
 
Shurikon:
нт картиночки в списке ...

Вы уже второй кого Я знаю, у кого нет этой иконки. Чудеса однако(

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