FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 346

Новый комментарий
 
Anzhela Sityaeva:
Фирма Equis выпустила смазку для скользящих средних больших периодов. Теперь МА с периодом более 100 скользит намного лучше. По заявлениям руководства фирмы выпуск смазок для скользящих средних меньших периодов планируется до начала 2020 года. Акции компании подскочили на 6 пунктов.

Только надо быть по осторожнее со смазкой, а то по заявлениям разрабов при избыточном кол-ве смазки МА опережая цену улетали то в космос, то в Ад. Использование смазки только в соответствии с инструкцией.

По прогнозам аналитиков акции компании Equis подскочат еще на 6 пунктов после заявления руководства компании о выпуске загустителя для смазки МА.

 

на битке неплохо наварился... довольно таки предсказуемо ходит...жду дальнейшего роста...или 3% вниз, но потом конечно вверх...что-то я в него сильно поверил последнее время... может и зря...

БИТОК

 
Евро сейчас галочку сделает 30 п вверх на 1.1283 и сюда же вернется.
 
Alexxl2008:
Евро сейчас галочку сделает 30 п вверх на 1.1283 и сюда же вернется.

 Евро, может и сделает, а что сделаешь ты?)

 
А я уже сделал-поставил вверх,жду.
 
Alexxl2008:
А я уже сделал-поставил вверх,жду.

И то, что жлоб идет в гору уже 10 недель с потерей волатильности тебя не смущает?)

 
15:30 USD
PPI m/m
Новость эту отыграть пытаются .Лок ордера поставил с потерей 15% депо.Если утащит вниз, в понедельник отыграю все 40%.
 

    ИСТИНА по Евро мутная, похоже Вы правы,идем вниз.Бешенная атака вверх будет позже.

 
Alexxl2008:

    ИСТИНА по Евро мутная, похоже Вы правы,идем вниз.Бешенная атака вверх будет позже.

Все кристально ясно. Извините, вы хотя-бы ради прикола поглядывали-бы на дневки что-ли... И что бешенного может быть на  EURUSD?

EURUSD.1Daily

 
Anzhela Sityaeva:

Все кристально ясно. Извините, вы хотя-бы ради прикола поглядывали-бы на дневки что-ли... И... что бешенного может быть на  EURUSD?


Хм,думаешь паттерн "Бык по дороге поссал" будет продолжаться вечно?

1...339340341342343344345346347348349350351352353...579
Новый комментарий