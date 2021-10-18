FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 346
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Фирма Equis выпустила смазку для скользящих средних больших периодов. Теперь МА с периодом более 100 скользит намного лучше. По заявлениям руководства фирмы выпуск смазок для скользящих средних меньших периодов планируется до начала 2020 года. Акции компании подскочили на 6 пунктов.
Только надо быть по осторожнее со смазкой, а то по заявлениям разрабов при избыточном кол-ве смазки МА опережая цену улетали то в космос, то в Ад. Использование смазки только в соответствии с инструкцией.
По прогнозам аналитиков акции компании Equis подскочат еще на 6 пунктов после заявления руководства компании о выпуске загустителя для смазки МА.
на битке неплохо наварился... довольно таки предсказуемо ходит...жду дальнейшего роста...или 3% вниз, но потом конечно вверх...что-то я в него сильно поверил последнее время... может и зря...
Евро сейчас галочку сделает 30 п вверх на 1.1283 и сюда же вернется.
Евро, может и сделает, а что сделаешь ты?)
А я уже сделал-поставил вверх,жду.
И то, что жлоб идет в гору уже 10 недель с потерей волатильности тебя не смущает?)
ИСТИНА по Евро мутная, похоже Вы правы,идем вниз.Бешенная атака вверх будет позже.
ИСТИНА по Евро мутная, похоже Вы правы,идем вниз.Бешенная атака вверх будет позже.
Все кристально ясно. Извините, вы хотя-бы ради прикола поглядывали-бы на дневки что-ли... И что бешенного может быть на EURUSD?
Все кристально ясно. Извините, вы хотя-бы ради прикола поглядывали-бы на дневки что-ли... И... что бешенного может быть на EURUSD?
Хм,думаешь паттерн "Бык по дороге поссал" будет продолжаться вечно?