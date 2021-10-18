FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 250
Азартный ,😄. Спокойнее торгуй и все будет.
да! я очень азартный. это наверное болезнь у меня
Renat Akhtyamov:
Азартный ,😄. Спокойнее торгуй и все будет.
совет так и держу.
удалил терминал - от брокера
переустановил винду
и так ещё на реальный счёт не заходил.
установил мт5 от производителя мт5
очистить огнем помещение, запустить кошку, позвать священника с водой и ладаном- все должно быть по феншую. ;)
Во- а этого я ещё не сделал.
оставлю это на завтра - а то уже поздно.
тут не знаешь - что через 5 минут будет.
а вы спрашиваете - про понедельник
Да мне кажется этот брекзит и мэй порядком всем надоели Прошу прощения за политиканство в ветке. Поэтому я думаю, что сильных движений не предвидится.
В самом начале когда провозгласили о выходе, это была бомба.
А сейчас это просто рабочие моменты. Как то так.
тут не знаешь - что через 5 минут будет.
а вы спрашиваете - про понедельник
Анжела правильно говорит. Рынок начал реагировать. Но новости для нас это в основном постфактум. Мы сами тут прогнозим....
Напрогнозьте плз ситуацию по поводу ГЭПа, будет аль, нет :)
Чего-то опасения возникли стоит ли оставлять позицию. Ведь даже безубыточная может превратиться в убыточную если будет открытие с ГЭПом.