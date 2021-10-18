FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 250

Renat Akhtyamov:
Азартный ,😄. Спокойнее торгуй и все будет.

да! я очень азартный. это наверное болезнь у меня

совет

совет так и держу.

удалил терминал - от брокера

переустановил винду

и так ещё на реальный счёт не заходил.

установил мт5 от производителя мт5

 
очистить огнем помещение, запустить кошку, позвать священника с водой и ладаном- все должно быть по феншую. ;)

Unicornis:

очистить огнем помещение, запустить кошку, позвать священника с водой и ладаном- все должно быть по феншую. ;)

Во- а этого я ещё не сделал.

оставлю это на завтра - а то уже поздно. 

 
Ребята, у кого какие мысли по поводу открытия рынка в понедельник, не прилетит ли Черный Лебедь на фоне последних макроэкономических событий. Может стоит выйти кэш на эти выходные, а то откроется ГЭПом и может оказаться очень не приятно.
 
Aleksandr Klapatyuk:

тут не знаешь - что через 5 минут будет.

а вы спрашиваете - про понедельник   

Да мне кажется этот брекзит и мэй порядком всем надоели Прошу прощения за политиканство в ветке. Поэтому я думаю, что сильных движений не предвидится.

В самом начале когда провозгласили о выходе, это была бомба. 

А сейчас это просто рабочие моменты. Как то так.

 
Aleksandr Klapatyuk:

тут не знаешь - что через 5 минут будет.

а вы спрашиваете - про понедельник   

Например как рынок (европейские валюты) реагировал на прошлых парламентских выборах...
 
Анжела правильно говорит. Рынок начал реагировать. Но новости для нас это в основном постфактум. Мы сами тут прогнозим....
 
Renat Akhtyamov:
Анжела правильно говорит. Рынок начал реагировать. Но новости для нас это в основном постфактум. Мы сами тут прогнозим....

Напрогнозьте плз ситуацию по поводу ГЭПа, будет аль, нет :)

Чего-то опасения возникли стоит ли оставлять позицию. Ведь даже безубыточная может превратиться в убыточную если будет открытие с ГЭПом.

 
Все может быть. Не обращайте внимания 🤑
