FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 130

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Фунтик ринулся в бездну.
Я так понимаю все пристально следят чтобы позакрывать открытые  сделки и встать в очередь на покупку )
 
timur1982:
Фунтик ринулся в бездну.
Я так понимаю все пристально следят чтобы позакрывать открытые  сделки и встать в очередь на покупку )

Чего за ним следить?

Вы ребята так мало торгуете... У меня наоборот, из-за обилия сделок на всех парах проблема в просадках ...  А на фунте я так оттоптался с начала месяца, что перекрыл все новогодние убытки. Сильные движения? Прекрасно! Чем сильней тем лучше. Лично (в частности по фунту) поставил сеточник на селл и не довожу ордера до низа, на 20-30% предполагаемого диапазона. Показываю результат работы сильно модифицированного сеточника + вручную.

 
Vladimir M.:

Чего за ним следить?

Вы ребята так мало торгуете... У меня наоборот, из-за обилия сделок на всех парах проблема в просадках ...  А на фунте я так оттоптался с начала месяца, что перекрыл все новогодние убытки. Сильные движения? Прекрасно! Чем сильней тем лучше. Лично (в частности по фунту) поставил сеточник на селл и не довожу ордера до низа, на 20-30% предполагаемого диапазона. Показываю результат работы сильно модифицированного сеточника + вручную.

Супер!
Простите за не скромный вопрос, а этот сеточник на реале? :)
 
Nikolai Krylov:
Супер!
Простите за не скромный вопрос, а этот сеточник на реале? :)

Да что там супер то?. Только картинка. Где счет?. Где просадка? Где статистика?.

 
Aleksandr Yakovlev:

Да что там супер то?. Только картинка. Где счет?. Где просадка? Где статистика?.

а  в  ответ тишина....)
По ходу,  это  была попытка свой сеточник  прорекламировать,  авось  клюнет  )

 
timur1982:
а  в  ответ тишина....)
По ходу,  это  была попытка свой сеточник  прорекламировать,  авось  клюнет  )

Я его вообще первый раз вижу)))

 

Надеюсь не выбьет.


 

Аналогично.


 
Nikolai Krylov:
Супер!
Простите за не скромный вопрос, а этот сеточник на реале? :)
Aleksandr Yakovlev:

Да что там супер то?. Только картинка. Где счет?. Где просадка? Где статистика?.

Центовый счёт это. На реале слишком много денег нужно, по моим прикидкам примерно от 1500 тыс.у.е для каждой пары, на которой ставишь паучка и только в одну сторону. Иначе слив, как  03.01.2019г.  У меня реал для других упражнений, не для паучков. Для прибыли никакой разницы, где её делать. Никакой, саморекламы и картинок. Чтим правила сообщества. Максимум что могу рассказать собственное видение работы с гридерами(сеточниками, паучками).

 
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