FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 361
Оооо, масть поперла...
Есть сигнал, есть вход:
Плюс у вас скорей всего в среду день тройного свопа.
Доброе утро!
да вы правы - про среду.
буду теперь знать . на сегодня своп в 200 руб. а со среды 600 руб.
Да - не хило .
месяц подержать позицию - где то 5000 руб.(отдай и не греши)
Ждемс...
Ждемс...
Все в паре с фунтом кубарем летит вниз. Вам не кажется что не самая хорошая валюта? Ту же енку не лучше в паре с долларом?
2.08.2019 EUR/USD(фьючерс) краткосрочка
2.08.2019 GBP/USD(фьючерс) краткосрочка
2.08.2019 AUD/USD(фьючерс) краткосрочка
2.08.2019 NZD/USD(фьючерс) краткосрочка
2.08.2019 USD/chf (фьючерс) краткосрочка