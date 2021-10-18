FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 391
Пятница).
Евро просела. Новостей толком не было.
Кто подскажет на чем просели?
В понедельник пиндосы не работают вот и просели перед длительными выходными...
Евра ещё вышкребывается, но недолго ей осталось. Канадца самое время продавать, 1.3310 это максимум надолго
Вы имеете ввиду вот так продавать?)))
И всё это время (более трёх суток) все показанные сделки стояли на продажу? Воловья выдержка, однако... Хорошо хоть немного риск оправдался
Я не скальпер. У меня сделки и по неделе могут висеть.
Дело не в наименовании, а в сути, "правильности", доходности выполняемых операций. Какой смысл отдавать кому-то свои деньги насовсем или в заведомо длительный и малодоходный оборот?
Самое простое: евра все еще в нисходящем тренде + окончание Августа + Трамп куклу не указ.)
Прошу пояснить. Это к чему сказано?
"У меня сделки и по неделе могут висеть" - не пример для подражания - внутри-дневная волатильность и доходность (и потенциальная и реальная) намного выше. И определяется разницей цен начала и конца текущей операции или текущего тренда, локального или составного. Это же довольно просто можно посчитать, сравнить, а затем и получить, надо лишь открываться и держаться в правильном - "попутном" - направлении. А не лезть в контр-тренд, несколько раз доливаться, а затем надеяться, что всё когда-нибудь повернется как "надо".
Вы имеете ввиду вот так продавать?)))
Рано его еще продавать. Попипсовать можно, продавать нет .