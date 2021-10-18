FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 476

Новый комментарий
[Удален]  

EurUsd 1.1130 sell

Take 1000 pipsoв

eurusd

[Удален]  
Konstantin Lebedev:

А где просадка, 10% депо, жаль по фунту не вошел побольше на его связке с евро, тогда бы уже был в прибыли. Завтра точно GBP/NOK возьмет свое, если не сегодня скорее всего. Не знаю Ваших расчетов и никогда не пользовался калькулятором и вряд ли начну после более пяти лет торговли. Да Вы батюшка не разбираетесь ни в чем.


А куда мониторинг пропал?

 
Vladimir Baskakov:

EurUsd 1.1130 sell

Take 1000 pipsoв


не губи людей...сигнал будет на BUY пунктов на 300-500 вверх.. до 1.11600 точно может пойти вверх. а потом как я уже раньше говорил да, вниз но в понедельник) а то сейчас откроются а в понедельник сольются)

максимум если сейчас и пойдет вниз на SELL то это будет такой шум или такое движение, что заработать на нем можно только сильно рискуя потерять пунктов 1000 или если повезет выйти в 0.

[Удален]  
Martin Cheguevara:

не губи людей...сигнал будет на BUY пунктов на 300-500 вверх.. до 1.11600 точно может пойти вверх. а потом как я уже раньше говорил да, вниз но в понедельник) а то сейчас откроются а в понедельник сольются)

максимум если сейчас и пойдет вниз на SELL то это будет такой шум или такое движение, что заработать на нем можно только сильно рискуя потерять пунктов 1000 или если повезет выйти в 0.

Приколист, читай график правильно
 
Vladimir Baskakov:
Приколист, читай график правильно

судя по твоим сигналам Ты работаешь на пересиживании, то есть с очень маленькими рисками и зарабатываешь либо потому что угадал, либо по тому что шум большой и дал Тебе рано или поздно уйти в плюс.

а тот кто торгует с такими лотами что им 500-1000 пунктов критично на твоих сигналах точно сольют пол депозита а то и весь.

ТОГДА и ЛОТи ДЕПОЗИТ ДЛЯ ТАКОГО ЛОТА предлагай чтоб люди знали пропорции рисков.

а читать твои мысли судя по твоим инструментам никакого труда для меня не составляет.

с уважением Че.

[Удален]  
Martin Cheguevara:

судя по твоим сигналам Ты работаешь на пересиживании, то есть с очень маленькими рисками и зарабатываешь либо потому что угадал, либо по тому что шум большой и дал Тебе рано или поздно уйти в плюс.

а тот кто торгует с такими лотами что им 500-1000 пунктов критично на твоих сигналах точно сольют пол депозита а то и весь.

ТОГДА и ЛОТи ДЕПОЗИТ ДЛЯ ТАКОГО ЛОТА предлагай чтоб люди знали пропорции рисков.

а читать твои мысли судя по твоим инструментам никакого труда для меня не составляет.

с уважением Че.

Так я никому не предлагаю. Ветка прогнозов, у меня такой . Все просто. Тут возмущались, что без графика. Вот опубликовал. Опять плохо
 
Vladimir Baskakov:
Так я никому не предлагаю. Ветка прогнозов, у меня такой . Все просто. Тут возмущались, что без графика. Вот опубликовал. Опять плохо


проблема в том..что ты свой же график прочитал неправильно...

видишь тут дивергенция.. и правильно раньше то все соответствовало и прогнозу на графике и прогнозам в подвале а сегодня нет. 

в подвале показывает наверх, а на графике вниз:) То есть дивер, а что у нас скорее всего на таком дивере случится?) правильно - движение вверх=)

 
Vladimir Baskakov:
Так я никому не предлагаю. Ветка прогнозов, у меня такой . Все просто. Тут возмущались, что без графика. Вот опубликовал. Опять плохо

оно кстати уже пошло пока мы тут с Тобой болтаем)

максимум предыдущего дня УЖЕ преодолен, а значит минимум на 75% не будет преодолен точно.

 

вот лично как я это вижу- цена поднимется до красной, а до понедельника опустится до синей или еще ниже.

[Удален]  
Martin Cheguevara:

оно кстати уже пошло пока мы тут с Тобой болтаем)

максимум предыдущего дня УЖЕ преодолен, а значит минимум на 75% не будет преодолен точно.

Пошло и прошло уже, поднялось вверх на 14 пунктов , теперь вниз на 100
1...469470471472473474475476477478479480481482483...579
Новый комментарий