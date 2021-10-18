FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 136

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Lesorub:

Я про мыслю КУКЛа спрашивал...

А я не понял про мыслю - подумал про сделки - тогда удаляю...)))

 
Да удаляй уже. 
 
Алексей Тарабанов:
Да удаляй уже. 

так удалил же картинки...что еще то...

 

Бешеный Лунь...

Отработан ТР по палкам с Н4

 

Подоспело еще...


 

Предположительно идет коррекция в движении 7002- 7119 ( клин) , достигнуто 50 % по фибо, повышенная волатильность на ожиданиях решении по Брекситу оказывает давление на пары с положительной корреляцией.  

 

Предположительно коррекция в 3466- 3249.

 

Разметка w-5 ( светлая) в ценах закрытия , т.е. не исключаю , что w-5 завершена , уровень 1325 как тестовый в варианте коррекции.

 
Veniamin Skrepkov:

Разметка w-5 ( светлая) в ценах закрытия , т.е. не исключаю , что w-5 завершена , уровень 1325 как тестовый в варианте коррекции.

А ты вообще торгуешь или нет?

Ну, ордера открываешь? Или только разметка графика?

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