FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 136
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Я про мыслю КУКЛа спрашивал...
А я не понял про мыслю - подумал про сделки - тогда удаляю...)))
Да удаляй уже.
так удалил же картинки...что еще то...
Бешеный Лунь...
Отработан ТР по палкам с Н4
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Доллар пошел?
Konstantin Erin, 2019.03.19 14:11
Подоспело еще...
Предположительно идет коррекция в движении 7002- 7119 ( клин) , достигнуто 50 % по фибо, повышенная волатильность на ожиданиях решении по Брекситу оказывает давление на пары с положительной корреляцией.
Предположительно коррекция в 3466- 3249.
Разметка w-5 ( светлая) в ценах закрытия , т.е. не исключаю , что w-5 завершена , уровень 1325 как тестовый в варианте коррекции.
Разметка w-5 ( светлая) в ценах закрытия , т.е. не исключаю , что w-5 завершена , уровень 1325 как тестовый в варианте коррекции.
А ты вообще торгуешь или нет?
Ну, ордера открываешь? Или только разметка графика?