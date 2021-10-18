FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 294
Ты просто не знаешь как делать скрины. Лучше спроси. никто не будет смеяться.
Как делать скрины? там теория рабочая есть?
Ааа алгоритм как описать? чтоб прям прочитал и начал торговать (как инструкцию)так? или максимально не понятно,чтоб аж сам не понял?)
Я то откуда знаю, хоть какую-то идею, что там заложено вообще, если опять по машкам, или очередная индикаторная система, то можно даже прогноз дать через сколько времени счет будет равен нулю, потом посмотрим насколько близко я был к правде))
На клаве можешь нажать клавишу PrtSk. или по простому скрин прин.
Открываешь прогу поинт. Вставляешь туда сохраненный экран монитора. Делаешь обрезку и все.
есть встроенная прога "ножницы")) все проще, сразу с экрана вылезать можно, а можно прям с мт5 делать скрин... Пейнт это хардкор
не не в коем случии, так не делайте)
потому что я так уже делаю, теория занята)
Мой прогноз по еве в ближайшее время. докупился.
Очень похоже так и будет. Оставила buy, несмотря на птн. Что думаете по парам GPB/USD, GPB/JPY?
Можно, а лучше на ТЫ.
скрины сделаю
наверное сегодня синею линию - не перепрыгнет
скорее всего - в понедельник
Докупился. Примерно до 138,50. Это как 1 цель.
По фунту пока на заборе сижу.Но тенденция пока на север глядит.