FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019

Vitaly Muzichenko:
На выходных закрою 2 счёта и перелью на 2 других, не удобно вести 4 счёта сразу.

А я торгую в основном на счетах других людей.

Решил вот свой счет открыть и выставить в сигналы.

На 1 месяц демку открыл. мониторинг нужен.

Потом аналогичный (по баксам) но уже реальный открою.

 

EUR/GBP с целью 10пп


 

Ну и на сегодня этим ограничусь

Лонг по CAD/CHF


 
Конечно, Я же кроссами торгую. Выходные впереди

 
Фигасе.а у меня один))) Магия)

Качаю его для сигнального. А потом еще качать, открывать другой, а потом качать а потом показывать а потом..... Блин ну и планы)))))))))

Старомодный я чтоли) вабанк)

 

Привет всем!

Биткоин купить бы на коротке.


давно не  заглядывал к вам. Успешных трейдеров добавилось или убавилось?

 

Привет! на коротке  возьмем прибыль.


 
Viktar DayTrader:

давно не  заглядывал к вам. Успешных трейдеров добавилось или убавилось?

Привет. В последнее время скучновато стало на форуме.

Люди пишут ради писанины. Часто пишут противоположные видения 

движения цены. Но еще встречаются толковые ребята с которыми можно обсудить прогнозы.

