FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 558
На выходных закрою 2 счёта и перелью на 2 других, не удобно вести 4 счёта сразу.
А я торгую в основном на счетах других людей.
Решил вот свой счет открыть и выставить в сигналы.
На 1 месяц демку открыл. мониторинг нужен.
Потом аналогичный (по баксам) но уже реальный открою.
EUR/GBP с целью 10пп
Ну и на сегодня этим ограничусь
Лонг по CAD/CHF
EUR/GBP с целью 10пп
А ты в курсе , что евро фунт обновил 3 летние минимумы и
поход вверх куда более чем 10 п.)))
Конечно, Я же кроссами торгую. Выходные впереди
Фигасе.а у меня один))) Магия)
Качаю его для сигнального. А потом еще качать, открывать другой, а потом качать а потом показывать а потом..... Блин ну и планы)))))))))
Старомодный я чтоли) вабанк)
Привет всем!
Биткоин купить бы на коротке.
давно не заглядывал к вам. Успешных трейдеров добавилось или убавилось?
Привет! на коротке возьмем прибыль.
давно не заглядывал к вам. Успешных трейдеров добавилось или убавилось?
Привет. В последнее время скучновато стало на форуме.
Люди пишут ради писанины. Часто пишут противоположные видения
движения цены. Но еще встречаются толковые ребята с которыми можно обсудить прогнозы.