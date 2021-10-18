FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 19

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Вот настройки соединения Мозиллы:


 

Бывает дело не в настройках и сертификатах, поверьте мне, работаю профессионально в этой среде =)

Такие "ошибки" бывают от неправильно времени на ПК до до смены ip адреса в роутере(бывает что роутер меняет предпоследние значение(каким то чудом) пример был 254.56.48.6 а стал 254.56.75.6

 

Aleksey Rodionov:

 поверьте мне, работаю профессионально в этой среде =)



У Вас Мозила последней версии стоит?

Если да, открывает ли сайты после обновления???

Этот форум, в частности?


Если нет, то установите для проверки

Потом поговорим за время...

 
Последней, дома ни разу с такой проблемой не сталкивался, а на работе очень часто из-за это и написал вам.
 
Lesorub:

Вот настройки соединения Мозиллы:


Windows 10 Pro build 1803

 
GoVegas:

Windows 10 Pro build 1803

У Вас этот форум нормально открывается через этот браузер?

Почта работает?


Я пишу через ГУГЛ. Галочку поставил, тоже самое...

 
Lesorub:

У Вас этот форум нормально открывается через этот браузер?

Почта работает?


Я пишу через ГУГЛ. Галочку поставил, тоже самое...

Работает всё.

 
Aleksey Rodionov:
Последней, дома ни разу с такой проблемой не сталкивался, а на работе очень часто из-за это и написал вам.

Время нормальное, соответствует любому... 

Пишу же, что в Хроме все работает.

Значит роутер чирикает как и раньше.

Т.е., дело в сертификатах сайтов.

Как вношу исключения, некоторые начинают работать.

Личный кабинет в ЗИГ ТРЕЙДЕР заработал, в Гранд капитал не работает, еще также у пары личных кабинетов.

 
GoVegas:

Работает всё.

Везет...

А здесь и почта накрячилась:


 
Lesorub:

Пишу же, что в Хроме все работает.

Этого я не заметил, но и с вашими симптомами была ситуация, тоже дело было не в сертификатах(то ли сбой какой то произошел, решаемый) напишу если вспомню.

Попробуйте, оставить только 4 протокол оставить в настройках или наоборот подключить еще шестой.

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