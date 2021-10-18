FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 19
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Вот настройки соединения Мозиллы:
Бывает дело не в настройках и сертификатах, поверьте мне, работаю профессионально в этой среде =)
Такие "ошибки" бывают от неправильно времени на ПК до до смены ip адреса в роутере(бывает что роутер меняет предпоследние значение(каким то чудом) пример был 254.56.48.6 а стал 254.56.75.6
Aleksey Rodionov:
поверьте мне, работаю профессионально в этой среде =)
У Вас Мозила последней версии стоит?
Если да, открывает ли сайты после обновления???
Этот форум, в частности?
Если нет, то установите для проверки
Потом поговорим за время...
Вот настройки соединения Мозиллы:
Windows 10 Pro build 1803
Windows 10 Pro build 1803
У Вас этот форум нормально открывается через этот браузер?
Почта работает?
Я пишу через ГУГЛ. Галочку поставил, тоже самое...
У Вас этот форум нормально открывается через этот браузер?
Почта работает?
Я пишу через ГУГЛ. Галочку поставил, тоже самое...
Работает всё.
Последней, дома ни разу с такой проблемой не сталкивался, а на работе очень часто из-за это и написал вам.
Время нормальное, соответствует любому...
Пишу же, что в Хроме все работает.
Значит роутер чирикает как и раньше.
Т.е., дело в сертификатах сайтов.
Как вношу исключения, некоторые начинают работать.
Личный кабинет в ЗИГ ТРЕЙДЕР заработал, в Гранд капитал не работает, еще также у пары личных кабинетов.
Работает всё.
Везет...
А здесь и почта накрячилась:
Пишу же, что в Хроме все работает.
Этого я не заметил, но и с вашими симптомами была ситуация, тоже дело было не в сертификатах(то ли сбой какой то произошел, решаемый) напишу если вспомню.
Попробуйте, оставить только 4 протокол оставить в настройках или наоборот подключить еще шестой.