FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 425

Новый комментарий
 
Renat Akhtyamov:

можешь не объяснять

я при тех же мыслях

но бабки ты отдашь, как не крути

Если ты поймешь алгоритм= останешься при своих и приумножишь)))

 
Aleksandr Yakovlev:

Если ты поймешь алгоритм= останешься при своих и приумножишь)))

ага

вот скрин из моего советника:


накинь этот уровень на график евы ради прикола

уровень недельной давности - так называемая "Черная дыра"

 
Renat Akhtyamov:
ага

Вижу недоверие в твоем ответе)))

 
Renat Akhtyamov:

ага

вот скрин из моего советника:


накинь этот уровень на график евы ради прикола

уровень недельной давности

И в чем прикол?

 
Aleksandr Yakovlev:

И в чем прикол?

сколько мы там колбасимся уже?

ты же не выдержал

а я говорю, что это только начало

 
Renat Akhtyamov:

сколько мы там колбасимся уже?

ты же не выдержал

а я говорю, что это только начало

Сколько? 3 дня? Это разве много?

 
Aleksandr Yakovlev:

Сколько? 3 дня? Это разве много?

ага, три

но ты же не выдержал

локти только не кусай потом

 
Renat Akhtyamov:

ага, три

но ты же не выдержал

локти только не кусай потом

Есть алгоритм, а есть человеческая жадность.

У человека(трейдера) есть всякие мысли, которые ему мешают работать.

Я стараюсь от них избавиться и работать по факту. Не всегда правда получается но я стараюсь.

Сейчас смотрю и вижу что зря вышел. Предпосылок не было. График просто напичкан паттернами и обратного паттерна на продажу пока не было.


может нарисоваться на верх сигнал, но так же и вниз. Надо просто ждать пока.

 
Aleksandr Yakovlev:

Есть алгоритм, а есть человеческая жадность.

У человека(трейдера) есть всякие мысли, которые ему мешают работать.

Я стараюсь от них избавиться и работать по факту. Не всегда правда получается но я стараюсь.

Сейчас смотрю и вижу что зря вышел. Предпосылок не было. График просто напичкан паттернами и обратного паттерна на продажу пока не было.

может нарисоваться на верх сигнал, но так же и вниз. Надо просто ждать пока.

вот такую картинку, я ку-ка-ре-ку

;)

 
Renat Akhtyamov:

вот такую картинку, я ку-ка-ре-ку

;)

Сохрани ее. Через 10 мин. удалю.

Могу тебе и по фунту нарисовать)))

1...418419420421422423424425426427428429430431432...579
Новый комментарий