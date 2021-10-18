FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 425
можешь не объяснять
я при тех же мысляхно бабки ты отдашь, как не крути
Если ты поймешь алгоритм= останешься при своих и приумножишь)))
ага
вот скрин из моего советника:
накинь этот уровень на график евы ради прикола
уровень недельной давности - так называемая "Черная дыра"
Вижу недоверие в твоем ответе)))
И в чем прикол?
сколько мы там колбасимся уже?
ты же не выдержал
а я говорю, что это только начало
Сколько? 3 дня? Это разве много?
ага, три
но ты же не выдержал
локти только не кусай потом
Есть алгоритм, а есть человеческая жадность.
У человека(трейдера) есть всякие мысли, которые ему мешают работать.
Я стараюсь от них избавиться и работать по факту. Не всегда правда получается но я стараюсь.
Сейчас смотрю и вижу что зря вышел. Предпосылок не было. График просто напичкан паттернами и обратного паттерна на продажу пока не было.
может нарисоваться на верх сигнал, но так же и вниз. Надо просто ждать пока.
вот такую картинку, я ку-ка-ре-ку
;)
Сохрани ее. Через 10 мин. удалю.
Могу тебе и по фунту нарисовать)))