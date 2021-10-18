FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 162
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1.Определение уровня.
2.Зеркальное подтверждение уровня снизу.
3.Попробовали еще раз протестировать уровень
4.Ложный пробой уровня.
5.Очередной тест уровня.
И сейчас (ближайшее время) поход на север)))
Я извиняюсь! Но мне видится почему то это Так...
Я извиняюсь! Но мне видится почему то это Так...
Да не за что извиняться. За пару пунктов прошедших не в ту сторону никто расстреливать не будет.
Я вижу северное направление с данного уровня. ну сходит вниз на пару пунктов, не страшно))
Я извиняюсь! Но мне видится почему то это Так...
это же классика
вполне возможно
1.Определение уровня.
2.Зеркальное подтверждение уровня снизу.
3.Попробовали еще раз протестировать уровень
4.Ложный пробой уровня.
5.Очередной тест уровня.
И сейчас (ближайшее время) поход на север)))
Грамотный расклад, но почему наверх... он же только там отработал всех...по закону жанра или гармонии синусоида должна вниз пойти...как думаешь...
Интересная штука на часовом тф сложилась. Двусторонние рельсы.
если в порядке очереди, то, цена сначала достигнет 1.3166, а потом покатиться вниз до 1.2996.
Это конечно если верить фибо, и не произойдёт каких либо форс-мажоров.
Может я и ошибаюсь.
Грамотный расклад, но почему наверх... он же только там отработал всех...по закону жанра или гармонии синусоида должна вниз пойти...как думаешь...
Что нибудь бросается в глаза?)))
Что нибудь бросается в глаза?)))
сигнал в бай.
только там ещё до 70 пунктов вниз может быть )
прости Саныч, не поздоровался.
Привет )
прости Саныч, не поздоровался.
Привет )
Да ниче. А где 70 пунктов. До куда. Должно перебить прошлый минимум?
Да ниче. А где 70 пунктов. До куда. Должно перебить прошлый минимум?
На северной стороне померя фибой свечу, у меня показывает максимальную отметку 1.1149, а если померять той же фибой на южном склоне то лимитник как раз в притирочку по доджо проходит, а лимитник отнимает на запасик пространство