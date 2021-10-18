FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 387

Vasiliy Vilkov:

А насчет себя хотя бы уверен)))

абсолютно)))

Vasiliy Vilkov:

Ошибаетесь батенька. не у всех одинаковые возможности, многие могут позволить себе от балды что то зашортить)))

На сильвере маржа только половину депо съедает, чтобы ещё наобум торговать
 
Vasiliy Vilkov:

А насчет себя хотя бы уверен)))

Я знаю, что торгую и как торгую. На счет вас сомнения есть.

Мои сделки за сегодня. Пару сделок закрыл полностью или частично (вчерашние).

 Ваши сделки в студию пожалуйста. Покажите миру, что способны торговать в +

От лесоруба есть сделки и даже суммы профита. От меня сделки совершенные.

От вас что? Слова...?

Пролистал до 300 страницы и о боже, есть 1 скрин на недельном графике. Глубже листать не стал. Смысла нет.


 
Lesorub:

Завтра экспира...

Окучим Сильвера... (или он нас...)

Я думаю, что рано. 

Все паникуют и прячут активы в металлы и "убежища".

Я сегодня уже была готова золото прикупить.)

 
Vladimir Baskakov:
На сильвере маржа только половину депо съедает, чтобы ещё наобум торговать

У нормальных брокеров ни чо не сьедется  или у вас маржи очень мало)))

 
sterva:

Я думаю, что рано. 

Все паникуют и прячут активы в металлы и "убежища".

Я сегодня уже была готова золото прикупить.)

Привет.На счет рано или нет ( это по сильверу), это зависит от стратегии трейдера.

Если по условиям ТС допускается проход цены против открытого ордера

на сотню другую пунктов, то может в самый раз шортить.

Высоко не уйдет.Может п. на 80-120 и вниз.

Сейчас не понятно, будут или нет обновлены максимумы.

Можно искать точки входа на 5м. графике, выискивая 

небольшие зоны накопления. Пробой зоны и теста. От теста можно продавать небольшими лотами.

Я только так мыслю в данной ситуации. Резкие движения не торгую.

 
Aleksandr Yakovlev:


 Ваши сделки в студию пожалуйста. 

Пролистал до 300 страницы и о боже, есть 1 скрин на недельном графике. Глубже листать не стал. Смысла нет.


Одна сделка на недельном может принести больше прибыли чем ваши 100500 сделок в интрадее,проходили знаем...)

 
Vasiliy Vilkov:

Одна сделка на недельном может принести больше прибыли чем ваши 100500 сделок в интрадее,проходили знаем...)

Бла, бла, бла.... Факты где?

 
Aleksandr Yakovlev:

Бла, бла, бла.... Факты где?

Правда интраедей еще не до конца искоренил)))

Но работаю над этим)

 
Vasiliy Vilkov:

Правда интраедей еще не до конца искоренил)))

Но работаю над этим)

Ну вот, сразу бы так. На счет интрадея, у вас сплошной. 

Ни одной сделки долгосрочной или даже среднесрочной.

Даже не думайте искоренять.

Время потеряете.

