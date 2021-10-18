FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 387
А насчет себя хотя бы уверен)))
абсолютно)))
Ошибаетесь батенька. не у всех одинаковые возможности, многие могут позволить себе от балды что то зашортить)))
Я знаю, что торгую и как торгую. На счет вас сомнения есть.
Мои сделки за сегодня. Пару сделок закрыл полностью или частично (вчерашние).
Ваши сделки в студию пожалуйста. Покажите миру, что способны торговать в +
От лесоруба есть сделки и даже суммы профита. От меня сделки совершенные.
От вас что? Слова...?
Пролистал до 300 страницы и о боже, есть 1 скрин на недельном графике. Глубже листать не стал. Смысла нет.
Завтра экспира...
Окучим Сильвера... (или он нас...)
Я думаю, что рано.
Все паникуют и прячут активы в металлы и "убежища".
Я сегодня уже была готова золото прикупить.)
На сильвере маржа только половину депо съедает, чтобы ещё наобум торговать
У нормальных брокеров ни чо не сьедется или у вас маржи очень мало)))
Привет.На счет рано или нет ( это по сильверу), это зависит от стратегии трейдера.
Если по условиям ТС допускается проход цены против открытого ордера
на сотню другую пунктов, то может в самый раз шортить.
Высоко не уйдет.Может п. на 80-120 и вниз.
Сейчас не понятно, будут или нет обновлены максимумы.
Можно искать точки входа на 5м. графике, выискивая
небольшие зоны накопления. Пробой зоны и теста. От теста можно продавать небольшими лотами.
Я только так мыслю в данной ситуации. Резкие движения не торгую.
Ваши сделки в студию пожалуйста.
Пролистал до 300 страницы и о боже, есть 1 скрин на недельном графике. Глубже листать не стал. Смысла нет.
Одна сделка на недельном может принести больше прибыли чем ваши 100500 сделок в интрадее,проходили знаем...)
Бла, бла, бла.... Факты где?
Бла, бла, бла.... Факты где?
Правда интраедей еще не до конца искоренил)))
Но работаю над этим)
Ну вот, сразу бы так. На счет интрадея, у вас сплошной.
Ни одной сделки долгосрочной или даже среднесрочной.
Даже не думайте искоренять.
Время потеряете.