Немного что то не так- но я еще докупил EURJPY

EURJPY

 
По евроене будет еще откат наверно к 121,45. Там куплю.

Не. я его внизу жду EURJPYDaily

EURJPYDaily

 
Делаем ставки господа)))

 
Поставил вниз на 100 п EURGBP самая быстрая сегодня пара.Вариант для отпускников ,к декабрю сползет до 0.8400
 
Еще выше сходит п. на 60-70 от текущей цены.

 

Перезашел по фунту, половину закрыл уже. 

Остальное в БУ.


вроде собирается немного вниз

меня подобрать на 1.25600

InkedGBPUSDH2_LI 

 
