FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 279
Немного что то не так- но я еще докупил EURJPY
По евроене будет еще откат наверно к 121,45. Там куплю.
Не. я его внизу жду EURJPYDaily
Делаем ставки господа)))
Поставил вниз на 100 п EURGBP самая быстрая сегодня пара.Вариант для отпускников ,к декабрю сползет до 0.8400
Еще выше сходит п. на 60-70 от текущей цены.
Перезашел по фунту, половину закрыл уже.
Остальное в БУ.
вроде собирается немного вниз
меня подобрать на 1.25600
