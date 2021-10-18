FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 269

Алексей Тарабанов:

Правильно думать головным мозгом. 

В современных реалиях головной мозг это атавизм.

 
Aleksandr Klapatyuk:

атавизм. - это как и с чем его кушают ?😄

не парься, это наш случай ;)

[Удален]  

ну что в путь к 1.29

GBPUSDM5

 
Ну...
[Удален]  
Aleksandr Klapatyuk:

ну что в путь к 1.29


блин - не как не перепрыгнет MA144 GBPUSDM5 MA144

GBPUSDM5 MA144

 
Aleksandr Klapatyuk:

блин - не как не перепрыгнет MA144 GBPUSDM5 MA144


Да, интересно даже наблюдать свои прошлые муки ада, наверно мы все проходим одно и тоже...море восторгов дарили эти мелкие шаги в постижении хитростей Форекса...а спереди большая и красная морковка...и никак её не достать...((

[Удален]  

MA13 пересекла линию MA144

полёт нормальный к 1.29

GBPUSDM5

[Удален]  
Сергей Криушин:

Да, интересно даже наблюдать свои прошлые муки ада, наверно мы все проходим одно и тоже...море восторгов дарили эти мелкие шаги в постижении хитростей Форекса...а спереди большая и красная морковка...и никак её не достать...((

Да, только плохо - что я это прохожу 10лет

и всё не как

[Удален]  
Aleksandr Klapatyuk:

Да, только плохо - что я это прохожу 10лет

и всё не как

и слил где то 20000 евро

форекс клуб покормил на 11000

в альпари пока не дошёл до 11000

[Удален]  
Aleksandr Klapatyuk:

и слил где то 20000 евро

форекс клуб покормил на 11000

в альпари пока не дошёл до 11000

вот я и зарегистрировался здесь в 2013

потому что в форекс клубе в то время не было  мт4 и тем более мт5

у них свои платформы 

