Правильно думать головным мозгом.
В современных реалиях головной мозг это атавизм.
атавизм. - это как и с чем его кушают ?😄
не парься, это наш случай ;)
ну что в путь к 1.29
блин - не как не перепрыгнет MA144 GBPUSDM5 MA144
Да, интересно даже наблюдать свои прошлые муки ада, наверно мы все проходим одно и тоже...море восторгов дарили эти мелкие шаги в постижении хитростей Форекса...а спереди большая и красная морковка...и никак её не достать...((
MA13 пересекла линию MA144
полёт нормальный к 1.29
Да, только плохо - что я это прохожу 10лет
и всё не как
и слил где то 20000 евро
форекс клуб покормил на 11000
в альпари пока не дошёл до 11000
вот я и зарегистрировался здесь в 2013
потому что в форекс клубе в то время не было мт4 и тем более мт5
у них свои платформы